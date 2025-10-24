Los sueldos de los miembros del Gobierno de Castilla-La Mancha: cuánto ingresan y qué dinero tienen

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) ha publicado este viernes la resolución de la Oficina de Transparencia, Integridad y Participación, que ordena la publicación de las declaraciones de actividades, bienes y rentas de los cargos públicos y asimilados y del personal eventual de Castilla-La Mancha.

Según la declaración publicada, el titular del Ejecutivo autonómico, Emiliano García-Page, ha percibido un total de 59.689,12, una cantidad a la que se suman 18.757 euros como diputado de las Cortes regionales y 2.024,20 de intereses de cuentas, depósitos y activos financieros. El presidente declara tener un saldo medio en cuentas bancarias de 53.833,27 y entre 281.404,17 y 272.835,98 euros en fondos de inversión, seguros de vida o rentas temporales y vitalicias.

Por otro lado, el vicepresidente primero, José Luis Martínez Guijarro, ha cobrado 57.421,15 euros del Gobierno regional, más 18.757 de las Cortes por su cargo como diputado autonómico. Declara 21.986,79 euros de saldo medio en cuentas bancarias, 3.952,12 y 4.559,61 en acciones o fondos de inversión; 25.120,84 y 9.160,02 en seguros, y 254.214,80 en un plan de pensiones.

Por su parte, el vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, ha recibido 61.822,79 ingresos netos de la Junta de Comunidades, más los 18.757 por su actividad en Cortes, donde es parlamentario. Caballero expone haber recibido 43.567 en arrendamientos y un saldo medio en cuentas bancarias de tres entidades que suman 94.413,53 euros.

Lo que cobran los consejeros

Entre los miembros del Consejo de Gobierno, el que más ingresos ha recibido ha sido el de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, tras percibir 59.357,11 euros netos. Molina dice tener 42.083,34 euros en cuentas bancarias, 20.186,55 en un fondo de inversión y 47.097,45 euros de un plan de pensiones.

En el caso de la titular regional de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, percibió 59.244,92, con un saldo medio en cuentas bancarias de 102.746,78 euros, 54.600 en acciones y participaciones en el capital social y 148.593,04 en un plan de pensiones.

Por su parte, el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, ha recibido 59.025,39 euros netos del Ejecutivo, dispone de un saldo medio de 22.167, 10.662 euros en un fondo de pensiones y 150.000 euros en un seguro de vida.

Mientras responsable de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, ha cobrado 56.992,96 euros netos y dispone de 41.783,27 en una cuenta corriente; mientras que la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha percibido 55.386,28 euros, además de 6.000 del alquiler de una vivienda, 37.634,87 en tres cuentas bancarias y 1.778,87 en un plan de pensiones.

De otro lado, la consejera Portavoz, Esther Padilla, ha obtenido por esta labor 54.904,02 euros y 1.200 euros de un arrendamiento. Expone tener dos cuentas bancarias con 15.556,32 euros y 500 euros en acciones.

Asimismo, la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, declara que ha ingresado 54.898,91 euros netos de su actividad y declara 16.983,80 de saldo media en cuantas bancarias.

La consejera de Igualdad, Sara Simón, ha recibido 54.450,65 euros netos con un saldo medio en cuentas de 17.009,53. A esta le sigue el consejero de Fomento, Nacho Hernando, quien además de ingresar 54.416,30 euros por su labor, registra 23.773,41 euros en sus cuentas corrientes, 70,10 en acciones de capital social y 25.000 euros de un seguro de vida asociado a una hipoteca.

Por último, el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, cierra la lista tras recibir 54.300,88 euros por su cargo con 42.571,07 euros de saldo medio en cuentas bancarias, 1.037 en acciones; 8.860,06 en un fondo de pensiones y 25.316,66 en un plan de pensiones.