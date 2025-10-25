La terrorífica visita a una joya patrimonial de Toledo: un castillo se transforma en pasaje de miedo por Halloween

El municipio toledano de Orgaz ya está preparado para vivir una cita tan esperada como miedosa. Y lo hará en uno de sus escenarios más emblemáticos como es el Castillo de los Condes, lugar que se convertirá en el epicentro del miedo y la diversión durante el próximo puente de Todos los Santos, con una programación de Halloween que promete emociones para todas las edades.

El histórico castillo abrirá sus puertas las noches del 31 de octubre y 1 de noviembre a los más valientes con el pasaje del terror 'La mujer de rojo', una experiencia inmersiva que transformará cada rincón de la fortaleza en un escenario de pesadilla.

Habrá pases cada 15 minutos, a partir de las 20.00 horas, que discurrirán en un recorrido cargado de sobresaltos, ambientación realista y una puesta en escena al detalle que hará vibrar a cada uno de los participantes, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Las entradas pueden adquirirse por ocho euros -nueve euros los pases "hardcore"- enviando un WhatsApp al 654 46 34 03. Además, incluyen descuentos en cenas y bebidas para quienes deseen prolongar la jornada nocturna.

Halloween para los más pequeños

Pero el plan no solo lo podrán disfrutar adultos. El ambiente festivo comenzará un día antes, el jueves 30 de octubre, con el Halloween Infantil, una cita gratuita especialmente pensada para que los niños y niñas vivan el temor y misterio de estas jornadas en el municipio toledano.

Con esta propuesta, el Castillo de los Condes de Orgaz se convertirá en un espacio de juegos, disfraces y sorpresas, que permitirá a los pequeños a disfrutar de la magia del Halloween de forma segura y divertida.

Tres pases

En cuanto a los pases infantiles, habrá tres y se distribuirán por edades. El primero de ellos será a las 16.00 horas y estará dirigido a los más pequeños, así como a niños y niñas de primero y segundo de Primaria. El segundo tendrá lugar a las 17.30 horas, para el alumnado de tercero y cuarto; y el cuarto será a las 19.00 horas, para quinto y sexto de Primaria.

El acceso para todos ellos será gratuito, con aforo limitado, y las reservas pueden realizarse a través del 661 939 546.

Este pasaje del terror cuenta con la colaboración de varias entidades y empresas locales, así como con el apoyo del Ayuntamiento de Orgaz, que refuerza su apuesta por dinamizar la oferta cultural y de ocio en torno a fechas señaladas.