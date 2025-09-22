Dos días de festival en Toledo para cerrar septiembre: conciertos, talleres, mercados y mucho más

El Balambam Boo Fest vuelve a Toledo para celebrar su décima edición. En esta ocasión, el festival se desarrollará durante dos días, el viernes 26 y el sábado 27 de septiembre, en la Terraza Summerland del recinto ferial La Peraleda. Un espacio donde el rock independiente y el buen rollo se darán cita para crear un ambiente auténtico y vibrante.

Esta edición especial se presenta como una gran celebración, con una programación que combina conciertos, actividades y mercados para todos los gustos, tal y como ha informado Europa Press,

El viernes arrancará con una velada perfecta para ir calentando motores, con las actuaciones de Phantom Crest, The Headless Chimps y Big Rip. La noche se cerrará con una sesión de DJ Alfonso Monasterio, que promete mantener la energía hasta el final.

El sábado será el día más intenso, con música en directo desde mediodía hasta la noche. Bandas como Azogue, Beta Máximo, Maripili, Los Retumbes, Los Pólipos y Rivelles subirán al escenario para ofrecer un repertorio lleno de energía y buen sonido.

Pero la experiencia va más allá de la música. Habrá talleres creativos para todos, una exposición de motos clásicas y diversos mercados donde se podrán encontrar discos, artesanía, camisetas, parches y chapas, perfectos para quienes quieran llevarse un recuerdo especial del festival. La jornada terminará con una sesión DJ de Head and Banger, que pondrá el broche de oro a este fin de semana musical.

Además, el festival está sincronizado con las fiestas de La Bellota, una tradición local que se celebra en el casco histórico de Toledo. Gracias a la ubicación en La Peraleda, los asistentes podrán disfrutar primero de la música y luego trasladarse fácilmente a continuar la fiesta en el centro de la ciudad.

Las entradas ya están disponibles con precios accesibles: 10 euros para el viernes, 20 para el sábado y 25 para el abono de ambos días. Se pueden adquirir tanto online como en taquilla. Si te apasiona la música independiente, el ambiente cercano y quieres cerrar septiembre con una dosis de buen rollo y nuevas experiencias sonoras, el Balambam Boo Fest es sin duda la cita que no te puedes perder.