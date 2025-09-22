El otoño llega con un bajonazo térmico en Castilla-La Mancha: hasta 8 °C de mínima en algunas provincias

El tiempo en Castilla-La Mancha arranca la semana con temperaturas en descenso, cielos mayoritariamente despejados y algunas sorpresas en forma de nubes, brumas y hasta posibles chubascos aislados en zonas altas. Aunque el ambiente otoñal empieza a notarse, también se espera un repunte térmico a partir del jueves, especialmente en zonas de La Mancha y el oeste de la región.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) la semana comienza este lunes, 22 de septiembre, con cielos poco nubosos o despejados en casi toda la comunidad, aunque no faltarán algunas nubes bajas de madrugada en las zonas más elevadas del Sistema Central. Durante la tarde, se espera nubosidad de evolución en el nordeste y la Sierra de San Vicente. A última hora del día, también podrían aparecer algunos chubascos dispersos en el sureste de Albacete.

El descenso térmico será generalizado, especialmente acusado en las máximas de La Mancha y en puntos de los Montes de Toledo. Las temperaturas oscilarán entre los 24 °C de Ciudad Real, 23 °C en Toledo y Albacete, 22 °C en Guadalajara y 21 °C en Cuenca. Las mínimas bajarán hasta los 11 °C en Albacete y Ciudad Real, 10 °C en Toledo, 9 °C en Guadalajara y 8 °C en Cuenca. El viento soplará flojo, del norte, tendiendo a variable en el extremo sureste.

La jornada de este martes, 23 de septiembre, se mantiene con un cielo poco nuboso o despejado, aunque podrían aparecer algunas nubes bajas de madrugada en cumbres de Guadalajara y, por la noche, en el área de Albacete, donde no se descartan brumas y nieblas en zonas altas. Por la tarde, se espera algo de nubosidad de evolución en el nordeste.

Las mínimas no registrarán prácticamente cambios o bajarán ligeramente en puntos de Cuenca y Albacete, mientras que las máximas apenas variarán. Ciudad Real y Toledo alcanzarán los 24 °C, Albacete los 23 °C, y Cuenca y Guadalajara se quedarán en 22 °C. Las mínimas bajarán hasta los 5 °C en Cuenca, la más fría de la región.

Temperaturas estables

De cara a este miércoles, 24 de septiembre, llegarán intervalos de nubes altas por todo el territorio, especialmente desde el mediodía. A primera hora, el sureste amanecerá cubierto de nubosidad baja con brumas y nieblas en las sierras de Albacete, y al final del día se repetirá el patrón en la Ibérica conquense.

Las mínimas subirán ligeramente en el sureste, aunque bajarán algo en el noreste. Las máximas, por su parte, se mantendrán o subirán de forma ligera. Ciudad Real alcanzará los 25 °C, Toledo y Albacete los 24 °C, y Cuenca y Guadalajara los 22 °C. No se descartan heladas débiles en cumbres de la Ibérica. El viento será flojo, de componente este, girando a sur en Albacete por la tarde.

Más calor y cielos más despejados

A partir de este jueves, 25 de septiembre, vuelve el tiempo más estable y las temperaturas repuntan claramente. El día comenzará con algunos intervalos nubosos, sobre todo en zonas altas, pero tenderá a cielos poco nubosos o despejados conforme avance la jornada. Se repetirán las brumas y nieblas en cotas altas de Albacete y Cuenca, especialmente al amanecer y al anochecer.

Las temperaturas máximas subirán, llegando a los 28 °C en Ciudad Real y Toledo, 25 °C en Albacete y Guadalajara, y 24 °C en Cuenca. Las mínimas se moverán entre los 9 °C y los 13 °C, dependiendo de la provincia. El viento será flojo y variable, sin fenómenos significativos.

Para este viernes, 26 de septiembre, el tiempo seguirá en la misma línea de estabilidad. Las temperaturas continuarán su tendencia al alza. Las máximas alcanzarán los 29 °C en Toledo, 28 °C en Ciudad Real, 27 °C en Albacete y 26 °C en Cuenca y Guadalajara. En cuanto a las mínimas, se moverán entre los 13 °C de Ciudad Real, los 12 °C de Toledo y Albacete, los 9 °C de Guadalajara y los 8 °C en Cuenca.