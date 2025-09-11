Los Secretos, Morad y Pignoise: conciertos estrella en la Semana de la Juventud 2025 de Toledo

El concejal de Juventud y Festejos, José Vicente García‑Toledano, ha presentado en la Plaza de Toros de Toledo la programación de la Semana de la Juventud 2025, que se desarrollará del 19 al 28 de septiembre y ofrecerá más de veinte actividades dirigidas a jóvenes de entre 14 y 35 años.

García‑Toledano ha explicado que la oferta "combina ocio, música, cultura, deporte y formación con el objetivo de fomentar relaciones saludables y el desarrollo personal y profesional de la juventud toledana". Entre los eventos más destacados figuran los conciertos de Los Secretos, Marta Santos, Morad y Pignoise, que se celebrarán en la Plaza de Toros, para los que se sortearán entradas.

Además, el programa incluye actividades deportivas, rutas teatralizadas por el Casco Histórico, talleres de encuadernación, ilustración y jabones ecológicos, un escape room, sesiones de tirolina y una visita al Parque Puy du Fou.

También se celebrará la XVIII edición del Concurso Corto Joven 'Ciudad de Toledo', que ha batido récord de participación con 451 trabajos recibidos, según ha destacado el concejal.

Y en materia de empleo, el 25 de septiembre se llevará a cabo la primera Feria del Empleo Joven, organizada por la Concejalía de Empleo junto con la Cámara de Comercio, Fedeto, la Delegación de Estudiantes de Castilla‑La Mancha y la Diputación de Toledo, para acercar oportunidades laborales a los jóvenes.

García‑Toledano ha señalado que la Semana de la Juventud pretende ser "un punto de encuentro para la diversión, la cultura, el deporte y también la inserción laboral, con actividades que buscan mejorar la vida de los chicos y chicas de Toledo".

En este punto, ha celebrado que la mayoría de las propuestas cuenten habitualmente con un "altísimo número de inscripciones", lo que para él supone que se está acertando con la oferta. Ha avanzado que el presupuesto destinado a esta edición asciende a 35.102 euros.

Durante la presentación, el concejal ha estado acompañado por el subdelegado de la UCLM en el Campus de Toledo, Daniel Lancha; el director del Concurso Corto Joven 'Ciudad de Toledo', Javier Perea; y el director general de SYS Producciones, Marco Givica.