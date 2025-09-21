La voz de Marta Santos ilumina la plaza de Toros de Toledo y enamora a miles de asistentes

La cantante sevillana Marta Santos demostró anoche en la plaza de Toros de Toledo que a pesar de que aún le están saliendo los dientes en la música, lo suyo promete durar mucho más que una moda. Sobre el escenario apareció con una sencillez que se pudo apreciar en su "look": una sudadera deportiva, pantalones anchos, el pelo recogido. Nada de artificios, solo una voz potente, honestidad y ganas de emocionar.

Pasadas las diez, y sin perder tiempo, comenzó un viaje musical que concluyó poco antes de la medianoche. Lo que arrancó con pocas luces, guitarra y presencia sincera, desembocó en una noche inolvidable para miles de toledanos. Muchos salieron con una sonrisa en el rostro; algunos, incluso, se fueron a dormir más felices de lo que habían esperado.

Desde los primeros acordes de 'Poquito a poquito', Marta Santos consiguió algo poco habitual en un ambiente musical lleno de producciones y conciertos con gran puesta en escena. Hizo que un público muy variado se sintiera verdaderamente conectado. Niños, jóvenes, mayores y familias enteras corearon, disfrutaron y vivieron las canciones que regaló la sevillana sobre el escenario.

Versiones bien elegidas como 'La Bachata', 'Las cosas pequeñitas', 'Envuelto en llamas', se intercalaron con canciones propias como 'Algo sencillito', 'La vida entera'o 'Me sabe a sal'. En un momento especial, subió al escenario a unas niñas que la acompañaron en 'Corazón de Melón', regalando así una simple y bonita imagen que estuvo cargada de significado: música que une generaciones.

Lo más llamativo quizá no fue el setlist, sino cómo se hizo sentir la gente. Marta Santos rebosó naturalidad, optimismo, transparencia. No pretendió parecer otra cosa que lo que es: joven y con ganas de disfrutar de la música. La artista no solo cantó, sino que compartió un trocito de su alma con todos sus fans.