García-Page avanza que 2024 va a ser un año "de electroshock para la vivienda”

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha avanzado este lunes que el Gobierno autonómico presentará “en enero” una “estrategia muy potente en materia de vivienda” que supondrá “un electroshock” para el sector y en la que “el cooperativismo” será uno de los “pilares fundamentales”, ha explicado. En este sentido, ha asegurado que “estamos dispuestos a financiar suelo para las cooperativas que se lancen a la tarea de hacer vivienda para alquiler y para vivir”.

Así lo ha dado a conocer, en la localidad ciudadrealeña de Tomelloso durante la presentación de la Estrategia de Economía Social de Castilla-La Mancha, un acto que ha acogido la Cooperativa Virgen de las Viñas y en la que han participado los representantes de los agentes sociales de la Comunidad Autónoma y distintos organismos y entidades vinculados a este sector productivo, formado por más de 2.000 empresas que emplea a más de 20.000 trabajadores y trabajadoras.

“El año 2024 tiene que ser un año de electroshock para la vivienda”, ha garantizado, al tiempo que ha calificado como “insoportable el problema hoy en España” en este ámbito, debido a “mil razones” como “el precio de las hipotecas”, que fuerza a “los jóvenes” a entrar en “un período de precariedad”, ha apostillado. A este respecto, ha considerado que “la política, aunque no sea culpable de los problemas, es responsable de buscar soluciones”. Por todo ello, ha comprometido una apuesta rotunda “por el cooperativismo y por la economía social en todos los frentes y, muy particularmente, en el de la vivienda”, en el marco de una situación que no requiere “paños calientes” sino “políticas de mucha contundencia”, ha rematado.

Castilla-La Mancha crece “un 9 por ciento” en el último año

En su intervención, Emiliano García-Page ha aludido a la última actualización de las cifras del Producto Interior Bruto (PIB) publicadas esta misma mañana y que arrojan, para Castilla-La Mancha, un crecimiento de “un 9 por ciento” en el último año, con lo que el incremento alcanza el “25,8 por ciento” desde el año 2015, cuando inició su primer mandato y que supone un punto más que la media nacional en este período.

“Más de una de cada cuatro cosas que hay hoy, que no estaban, en la economía de la región, se han creado en estos últimos ocho años”, ha resaltado en referencia a un indicador que, en su opinión, “tiene que ver mucho con el empeño de una sociedad que no se quiere resignar y que está creciendo en todos los sectores, que no renuncia a ninguno, ha profundizado.

Diálogo social y 11 millones de euros más para “cualificación especializada”

“Los proyectos que ya nacen compartidos tienen un recorrido infinitamente más comprometido”, ha resumido el presidente castellanomanchego ante los secretarios regionales de UGT y CCOO, Luis Manuel Monforte y Paco de la Rosa; y el presidente de CECAM, Ángel Nicolás. Durante su intervención, ha aplaudido el éxito del “diálogo social” que “en esta región, no es un elemento accidental, no es un adorno”, ha enfatizado. Fruto de ello, ha valorado “la nueva estrategia de empleo” pactada y desarrollada junto a los agentes sociales y ha adelantado la inminente puesta en marcha de “dos programas” dotados con once millones de euros “solo para financiar ayudas a la cualificación especializada en Formación Profesional que abarcará a 16.000 personas”, ha detallado.

Estabilidad y presupuestos “en tiempo y forma”

Asimismo, ha valorado la “estabilidad” de la Comunidad Autónoma que esta misma semana verá aprobados sus presupuestos en las Cortes regionales, unas cuentas públicas que auguran “más empleo y más crecimiento económico, al tiempo que cumplen los parámetros más exigentes de ortodoxia financiera y de déficit de la Unión Europea”, ha subrayado. De igual modo, ha resaltado que “blindan” con “8.000 millones de euros” los grandes servicios sociales.

Por una Economía Social “pegada al territorio”

En la cooperativa tomellosera que ha descrito como “la catedral de la Economía Social” por ser “absolutamente ejemplar en Europa, en números y resultados”, García-Page ha ensalzado esta “parte de la economía que está pegada al territorio”, ya que “apostar por la Economía Social es apostar por una economía que no se deslocaliza, que no se mueve de sitio”, ha señalado.

No en vano, ha recordado que “en 500 de los 900 núcleos de población de esta tierra, la única empresa que existe es de Economía Social” o que “una de cada tres” de estas empresas se ubican en “zonas con problemas de despoblamiento”, por lo que “ésta es una estrategia clave para asentar lo que tenemos, pero sobre todo, para crecer”, ha añadido.

En Tomelloso, ha estado acompañado por el vicepresidente segundo de la Junta, José Manuel Caballero; la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco; el presidente de la Confederación de Empresas de Economía Social de Castilla-La Mancha, Juan Miguel del Real Sánchez-Flor; o el presidente de la Cooperativa Virgen de las Viñas, Rafael Torres, entre otras personalidades asociadas a este ámbito del tejido empresarial castellanomanchego.