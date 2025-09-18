Muere un hombre de 37 años por una cornada durante una suelta en las fiestas de Mondéjar (Guadalajara)

Un hombre de 37 años ha fallecido este jueves tras ser corneado durante una suelta de toros en la plaza de toros de Mondéjar, en la provincia de Guadalajara.

El suceso ocurrió este miércoles, 17 de septiembre, en torno a las 17.57 horas, momento en el que los servicios de emergencia recibieron el aviso.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil, así como un helicóptero sanitario, que se encargó del traslado urgente del herido al hospital 12 de Octubre de Madrid, dada la gravedad de las lesiones sufridas.

Según han confirmado fuentes del 112 de Castilla-La Mancha, el incidente se celebraba en el marco de las fiestas patronales del municipio guadalajareño.