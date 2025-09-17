Grave accidente en una carretera de Toledo: un hombre de 53 años resulta herido tras chocar su coche con un camión

Un grave accidente de tráfico ha interrumpido esta madrugada la circulación en la carretera CM-4041 a su paso por el término municipal de Portillo de Toledo. El siniestro, que se ha producido en torno a las 5.02 horas de este miércoles, ha dejado herido de gravedad al conductor de un turismo, un varón de 53 años, tras colisionar con un camión.

El impacto ha sido de tal magnitud que ha obligado a intervenir a los Bomberos de Santa Olalla, quienes han tenido que rescatar al hombre atrapado en el interior del vehículo, según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

Tras ser liberado, ha sido trasladado de urgencia en una UVI móvil al Hospital Universitario de Toledo.

Además de los bomberos, en el operativo han participado efectivos de la Guardia Civil, un médico de urgencias, una ambulancia de soporte vital básico y personal de mantenimiento de carreteras, que trabajan para despejar la vía y retirar los restos del turismo y el camión.

Como consecuencia del accidente, la CM-4041 ha sido cortada al tráfico a la altura de Portillo de Toledo. Por el momento, no se ha informado oficialmente de cuándo se reabrirá la vía al tráfico.