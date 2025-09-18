¿Cierra realmente Sithon’s? El alcalde de Toledo pone en duda el adiós definitivo de la mítica discoteca

El posible cierre de la histórica discoteca Sithon’s ha conmocionado a buena parte de los toledanos, especialmente a quienes han vivido décadas de ocio y recuerdos en este emblemático local. Sin embargo, la despedida podría no ser tan definitiva como parece. Así lo ha insinuado este miércoles el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, durante un acto oficial en la capital regional.

"Creo que no la cierran, creo que es un tema publicitario", ha afirmado el regidor toledano al ser preguntado por los medios sobre el futuro del local, que colgó el pasado lunes un vídeo en redes sociales donde se veía el cartel de "Se alquila" en su fachada. Una publicación que muchos interpretaron como el adiós definitivo de un espacio con más de medio siglo de historia.

Velázquez ha confesado que Sithon's es un lugar que forma parte de la memoria colectiva de muchas generaciones de toledanos. "Muchísimos toledanos hemos pasado grandes momentos allí", ha señalado, subrayando que comparte el deseo general de que el espacio siga funcionando como discoteca y que así pueda seguir siendo lo que siempre ha sido: "un emblema del ocio toledano".

Inaugurada en 1969, Sithon's ha sido uno de los templos del ocio nocturno de la ciudad. Su diseño interior y sus noches inolvidables la convirtieron en todo un referente cultural y social durante más de cinco décadas.

Por el momento, no hay confirmación oficial de sus responsables. Mientras tanto, los rumores continúan circulando entre los vecinos y en redes sociales, donde muchos ya piden que el mítico local vuelva a abrir sus puertas.