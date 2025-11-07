Investigan a un hombre por matar más de 100 gatos en un pueblo de Toledo: usaba agua envenenada

Agentes de la Patrulla de Protección de la Naturaleza (Paprona) de la Guardia Civil de Illescas han investigado a un hombre por haber provocado presuntamente la muerte a unos 50 gatos en los últimos cuatro meses y más de 100 en el último año.

La investigación se inició tras la denuncia de un vecino de la localidad, que alertó a los agentes del gran número de muertes que se estaban produciendo entre estos animales y trasladó su sospecha de que se trataba de envenenamiento, ya que, por su profesión, conocía los síntomas que el veneno produce en los seres vivos.

Tras una exhaustiva investigación de búsqueda activa de posibles testigos, se obtuvieron diferentes testimonios, confirmando la presencia de agua con trazas de veneno en un cuenco situado en un parque de la localidad.

Según ha informado la Benemérita en un comunicado, los agentes también observaron que había un recipiente similar en el patio de la vivienda del investigado y al lado de este, varios gatos muertos.

A raíz de estos hechos, los agentes continuaron con diversas gestiones que llevaron a la identificación de los dos tipos de veneno utilizado, las cuales causan efectos muy agresivos en los animales, provocándoles la muerte. La actuación también constató la aparición de un gran número de gatos muertos en las inmediaciones de la vivienda del investigado, así como en un parque cercano a dicha vivienda.

El varón ha sido investigado como presunto autor de un delito de maltrato animal. En el esclarecimiento de este delito se ha contado con la colaboración de la Universidad Complutense de Madrid, donde se han trasladado varios animales al efecto de realizarles una necropsia y poder determinar la presencia de las sustancias tóxicas.