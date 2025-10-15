La Comunidad de Madrid ultima el "rescate" de la Complutense con un préstamo de 34,5 millones

La Consejería de Educación, Ciencia y Universidades está abordando las últimas fases del estudio para la concesión del préstamo de 34,5 millones de euros que la Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha solicitado al Gobierno regional con el objetivo de hacer frente a su deficitaria situación económica.

Según confirman a EFE fuentes de la Consejería, la operación se encuentra "muy avanzada" tras "meses" de trabajo con el rector de la UCM, Joaquín Goyache, y el equipo económico de la universidad.

Y, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, su portavoz, Miguel Ángel García Martín, ha afirmado que el préstamo se hará efectivo "la próxima semana".

Tras "un análisis exhaustivo" de las cuentas de la universidad, la Consejería ha concluido que "el origen del déficit" se halla en el "incremento exponencial" de los gastos de personal desde el año 2019, situación que "se ve agravada por el tamaño, la antigüedad y la diversidad de titulaciones de la UCM".

Así, el Gobierno regional ha solicitado información adicional al Plan Económico-Financiero enviado por los responsables de la UCM, el cual debe contener medidas reales y efectivas de contención del gasto tal y como recordó el consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, en una carta enviada la pasada semana al rector.

Las mismas fuentes recalcan que la UCM debe adoptar "medidas claras de contención del gasto cuanto antes", sin perjuicio de que el Ejecutivo autonómico esté "a disposición de las universidades madrileñas para garantizar su buen funcionamiento y su excelencia".

En la misma línea, García Martín ha dicho que la UCM "tendrá que hacer su parte" y "equilibrar sus cuentas", al tiempo que ha recalcado que la Comunidad estará "cerca de todas y cada una de las universidades" cuando necesiten apoyo "por circunstancias sobrevenidas".