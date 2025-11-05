Núñez planta cara en Bruselas a los recortes de la PAC: "No podemos permitir que Castilla-La Mancha pierda el segundo pilar"

"La PAC no se toca". Estas han sido las palabras que el presidente del Partido Popular en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha trasladado este miércoles en Bruselas a los responsables de las políticas europeas que afectan al desarrollo regional.

Unas declaraciones que Núñez ha hecho durante la jornada que ha mantenido en el Parlamento Europeo, junto con el presidente del Partido Popular Europeo, Manfred Webber, y otros responsables de la política europea, según ha informado el partido en un comunicado.

Durante su intervención, ha recordado la postura común que alcanzó ayer junto a los responsables de las OPAS en un foro en el que participaron Cooperativas Agroalimentarias, Asaja, UPA y COAG y donde se insistió en la necesidad de que la PAC no sufra ni un solo recorte durante su negociación, que se está llevando a cabo durante estos días en las instituciones europeas.

Según ha explicado el presidente de los populares en la región, ha trasladado un documento consensuado con las organizaciones agrarias antes citadas en el que el PP de Castilla-La Mancha, de la mano de la sociedad civil de la región, rechaza de pleno la PAC.

Este documento se ha remitido tanto a los responsables que están actualmente negociando la PAC desde el punto de vista de los fondos de cohesión y del segundo pilar, como a los encargados de la propia ponencia por parte de la Comisión. En definitiva, se trata de un documento para pedir que el Parlamento Europeo la rechace.

"No podemos permitir que Castilla-La Mancha pierda el segundo pilar de la PAC, todo lo vinculado con el desarrollo rural", al igual que "no vamos a aceptar ni un solo euro de recorte en esta política fundamental para dar rentabilidad a nuestro campo", ha recalcado. Tras estas declaraciones, Núñez ha insistido en el rechazo a la PAC, ya que es "absolutamente fundamental" que la agricultura y la ganadería sigan teniendo un componente desde el punto de vista autonómico.

"Es fundamental"

De igual modo, ha aseverado que no pueden aceptar "un sobre nacional que evite que las comunidades autónomas y que los agricultores y ganaderos puedan tener protagonismo en la PAC", añadiendo que la PAC es fundamental para garantizar la incorporación de los jóvenes al campo, la supervivencia de nuestra agricultura y ganadería y para poder tener una política de agua que garantice el futuro de "nuestra tierra".

"El PP está aquí para pedir que se rechace la PAC y para entregar los documentos consensuados con las OPAS y con el sector, con el fin de poder garantizar que esta PAC vuelva a empezar", que vuelva a iniciar una negociación.

Núñez se ha reunido con otros representantes de la política europea como el vicepresidente del Parlamento Europeo y portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons; con el portavoz del PPE en la Comisión de Desarrollo Regional, Andrey Novakov; con el portavoz del PPE en la Comisión de Agricultura, Herbert Dorfman y la eurodiputada y responsable del área de Agricultura en el PP, Carmen Crespo.