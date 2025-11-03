El PSOE acusa a Paco Núñez de ser "el Mazón de La Mancha" y de no criticar los errores del PP valenciano

El secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha y diputado nacional, Sergio Gutiérrez, ha valorado este lunes la dimisión del presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, que ha considerado "que llega tarde y mal", lamentando "que se vaya Mazón y se quede Núñez, que es el Mazón de la Mancha".

Así ha definido al presidente del PP en Castilla-La Mancha en Hellín (Albacete), con motivo de la reunión entre el Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha y el Grupo Municipal Socialista en el municipio, donde ha lamentado que durante un año no ha hecho ni un solo reproche al ya dimitido presidente valenciano.

Gutiérrez ha calificado esta decisión como "una dimisión que llega un año después y llega haciéndose el víctima en vez de reconocer a las víctimas". Acto seguido, ha valorado como "una mala noticia para los castellanomanchegos" que "se quede Paco Núñez y hoy sea el presidente del PP en Castilla-La Mancha una alegala se parece más a Mazón y no tiene nada de Page".

En este punto, Gutiérrez ha lamentado que el PP de Núñez no haya sido capaz de exigir durante todo este año ni una petición de responsabilidades al PP de Valencia, sino todo lo contrario, según ha trasladado el PSOE en un comunicado.

Dijo "que Mazón había hecho bien en quedarse en El Ventorro en vez de estar atendiendo a las víctimas", aunque "hoy, imagino que habrá cambiado de opinión diciendo que ha hecho bien en dimitir", señalando que esto es "una cosa y la contraria constantemente el señor Núñez", en alusión a la falta de coherencia por parte de Núñez.

Revisión de las subvenciones de Vox en Castilla-La Mancha

En otro orden de cosas, el secretario de los socialistas castellanomanchegos ha recordado que la semana pasada descubrieron que Vox Castilla-La Mancha tenía que devolver más de 34.000 euros por financiar alegalmente a la dirección de Abascal.

A este hecho se suma que en el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, en Ciudad Real, haya 21.000 euros sin justificar de años anteriores, una información de la que han tenido conocimiento este mismo lunes, según ha explicado.

A este respecto, ha añadido que "estamos ante una cantidad ingente de dinero que no sabemos dónde está" y queremos saber "si hay una financiación alegal, una financiación no permitida desde Castilla-La Mancha al partido de Abascal", ha puntualizado Gutiérrez.

Solicitud de una auditoría de las cuentas

Por último, ha mostrado su inquietud ante la posibilidad de que se trate de "una orden generalizada a los ayuntamientos, a los grupos de las diputaciones provinciales y también desde las Cortes de Castilla-La Mancha".

"Solicitaremos que se investiguen las cuentas del Grupo Parlamentario VOX en las Cortes de Castilla-La Mancha", ha concluido, pidiendo al mismo tiempo al partido de Abascal "iniciar una auditoría de las cuentas de sus grupos municipales".