Castilla-La Mancha adelanta a diciembre la Tarifa Plana Plus con 22 millones para autónomos

El presidente autonómico, Emiliano García-Page, ha adelantado este miércoles en Toledo que el Gobierno regional va a anticipar a diciembre la segunda convocatoria de la Tarifa Plana Plus para trabajadores autónomos en Castilla-La Mancha.

Lo ha avanzado durante la presentación de la Plataforma de Empleo de Castilla-La Mancha, donde ha subrayado que en un mismo año "vamos a sacar 44 millones de euros de promoción para los autónomos, para la gestión del 2025 y 2026", tal y como ha trasladado la Junta en un comunicado.

En su intervención, García-Page ha puesto de relieve el "incumplimiento en positivo" de la nueva convocatoria de ayudas a autónomos, prevista para enero, considerando "muy necesario que atendamos todos los mercados" y resaltando su interés en "cumplir también con el sector de autónomos, porque es una de las muchas salidas de esperanza que tiene la gente".

En alusión a los más de 200.000 puestos de trabajo creados desde su llegada al Gobierno autonómico en el año 2015, el presidente regional ha puntualizado que "en los últimos diez años, con el esfuerzo de todo el mundo, hemos estado creando un empleo cada media hora".

"Éramos los peores en paro juvenil, los peores en paro femenino, los que encabezábamos el ranking de familias con cero personas empleadas y los peores en desempleo de larga duración”, ha destacado, al tiempo que ha rememorado que "yo, de hecho, comprometí mi propia trayectoria política a darle la vuelta a la situación".

El presidente autonómico también ha valorado que la recuperación del mercado de trabajo haya sido precedida por una estrategia "acordada y pactada" con los agentes sociales.

Plataforma de Empleo

Con respecto a Plataforma de Empleo, ha dicho que se trata de una herramienta digital con la que se pretende reducir los tiempos de búsqueda de empleo, agilizar los trámites y hacer del mercado del trabajo "una herramienta mucho más flexible, más elástica, policromada, y mucho más comprensiva".

Tras describirla como una "nueva aplicación avanzada de última generación", ha detallado que recogerá toda la oferta educativa del "universo y del público" de la Formación Profesional en la comunidad autónoma. "Está funcionando muy bien, pero queremos que funcione a tope", ha rematado García-Page.