Cuándo y dónde se encienden las luces en cada ciudad de Castilla-La Mancha: todos los detalles

La cuenta atrás para dar la bienvenida a la Navidad 2025 en Castilla-La Mancha ha comenzado. Una de las épocas más esperadas del año, tanto para los más pequeños como para los adultos, arrancará oficialmente con el encendido de luces y continuará con otras muchas propuestas que harán disfrutar de estas fechas tan señaladas tanto con familia como con amigos.

De las cinco ciudades castellanomanchegas, Toledo será la primera en inaugurar su alumbrado. El viernes 21 de noviembre, a las 18.30 horas, la plaza de Zocodover se convertirá en el escenario principal de esta mágica apertura.

Un momento que un año más contará con los niños y niñas de AFANION(Asociación de Familias de Niños con Cáncer de Castilla-La Mancha), quienes, "volverán a traer la ilusión de la Navidad a la ciudad".

De hecho, la gran bola de Navidad ya ha comenzado a instalarse en la plaza, un elemento al que se sumarán otros que forman parte del alumbrado artístico de la capital regional.

En el resto de capitales

Al alumbrado de la capital le seguirá el de Albacete, que tendrá lugar el próximo 29 de noviembre en la plaza del Altozano; y el de Ciudad Real, que está previsto para el 30 de noviembre en la plaza Mayor.

Unos días más tarde, Cuenca también inaugurará su alumbrado el 4 de diciembre en carretería, según han informado fuentes del Consistorio a La Razón en Castilla-La Mancha, mientras que el Ayuntamiento de Guadalajara aún no ha confirmado la fecha oficial, que se hará pública próximamente.

En otras ciudades del país, la Navidad comenzará con algo más de antelación. Es el caso de Estepa (Sevilla), que inaugurará su alumbrado el 7 de noviembre, y Vigo, donde el encendido tendrá lugar el fin de semana del 14 de noviembre. En Madrid, las luces se encenderán un día después que en Toledo, el 22 de noviembre.

Una época repleta de actividades

El encendido de luces marca solo el inicio de la Navidad, ya que cada ciudad ofrecerá un completo programa de actividades del que podrá disfrutar un público de todas las edades.

Desde conciertos, pasacalles, espectáculos, visitas a belenes, hasta pistas de hielo y mercadillos navideños serán algunas de las propuestas que llenarán de magia y color estas fechas en las cinco provincias de Castilla-La Mancha.