Page sostiene que “bailar al son de Puigdemont no puede traer nada bueno”

Tras la misma toma de posesión de la nueva delegada del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, Emiliano García-Page lo volvía a hacer. Al salir del primer acto oficial de la principal representante del Ejecutivo de Pedro Sánchez en la comunidad autónoma, Page no se cortaba un pelo y volvía a criticar la política de pactos establecida por el Gobierno central.

A preguntas de los compañeros de La Sexta en las puertas de la Sinagoga del Tránsito, donde tuvo lugar el acto, García-Page aseguraba que “yo creo que lo mismo que Sánchez… Me duele ver sinceramente como ciudadano la cantidad de cosas que le toca a hacer al Gobierno no porque le guste sino porque no le queda más remedio”.

En este sentido, añadió que “bailar siempre al son de otro es feo… Me molesta ver a personas que todos tenemos que respetar en sus cargos, se tengan que someter a la voluntad y los caprichos de Puigdemont… Hacerlo, sinceramente, no puede traer nada bueno para nadie”.

Sobre el pacto del Partido Socialista de Navarra con Bildu para quitar la alcaldía de Pamplona a UPN, Page señaló que “más allá del pacto, lo que me molesta es que la inmensa mayoría de españoles piensa que estaba previsto de antemano y que lo que ha habido entre medias ha sido una mentirijilla, por ser sinceros”.

Además, añadió que “la ventaja es que tengo muy claro que estando en Navarra María Chivite siempre va a haber una defensa de la Constitución porque se ha criado con ella”. También incidió en que “la mayoría de españoles cree que el pacto es un pago por el sí en la investidura y como vivimos en un estado de opinión pública, ya se imagina lo que cuenta mi opinión comparado con lo que piensa casi todo el mundo… Las cosas son como parecen”.

Unas manifestaciones que ponían el corolario a un acto en el que la nueva delegada del Gobierno, Milagros Tolón, exalcaldesa de Toledo, tomaba posesión de su cargo arropada por los ministros de Transporte, Óscar Puente, y Vivienda, Isabel Rodríguez.

En el acto, Tolón aseguró que “es un orgullo y honor servir a los castellanomanchegos… Lo haré con proximidad, cercanía y las puertas abiertas para atender a todo el mundo”. Además, indicó que desempeñará el nuevo cargo “con absoluto respeto a la Constitución, el Estado de Derecho y el interés general… Las personas han sido y serán el centro de atención del Gobierno que represento en Castilla-La Mancha”.

También la nueva delegada del Gobierno de Pedro Sánchez adelantó que “el Ejecutivo al que represento avanzará con importantes propuestas en materia de justicia social, cambio climático y ampliación de derechos y libertades de la ciudadanía”.

En este sentido, indicó que “al iniciar mi andadura como alcaldesa quise que mi primer recuerdo fuese para las mujeres anónimas que han luchado por una sociedad más justa y hoy quiero reiterar que uno de mis objetivos prioritarios será el dedicar el máximo esfuerzo a luchar contra la lacra de la violencia machista”.

Tolón remarcó que “en mí tendréis una fiel colaboradora. España y Castilla-La Mancha tienen por delante un futuro prometedor que pasa por preservar todas las conquistas y lo que hemos conseguido hasta ahora, apostar por la modernización y la cohesión social y territorial”.

Por su parte, el presidente de la Junta en su intervención señaló que “el principio de igualdad es esencial en la Carta Magna para que los ciudadanos, vivamos donde vivamos, tengamos los mismos derechos… Podemos decir con tranquilidad que no aspiramos a tener más que los demás, pero no admitimos tener menos”.

Además, Page explicó que “una cosa es ser diferente y otra cosa es ser desigual, ya que todos tenemos la misma condición de ciudadanos de España y todos tenemos y aspiramos a la misma representación y a los mismos derechos”.

Por eso mismo, el presidente castellanomanchego entiende que “una cosa es presumir de riqueza y pluralidad y otra cosa muy distinta es que la pluralidad sea una excusa para pedir privilegios o para pedir más".