Page, uno de los líderes que los españoles elegirían como presidente del Gobierno

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha entrado en el último barómetro del CIS, publicado este miércoles, como uno de los mandatarios autonómicos que han figuran en el listado de líderes que los españoles desearían en la presidencia.

A la pregunta sobre qué dirigente político le gustaría que fuese presidente del Gobierno en estos momentos, un 0,3% de los encuestados respondió a que Emiliano García-Page. En la lista también aparece la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con un 2,9% de las respuestas.

Son los únicos líderes autonómicos que aparecen en el ranking, encabezado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con un 24,5% de menciones, seguido del líder de Vox, Santiago Abascal, con un 11%.

Prevé elecciones en 2026

Coincidiendo con su aparición en el barómetro, Emiliano García-Page se ha centrado este jueves en hablar de política, estabilidad y, sobre todo, de lo que él cree que falta, que es un horizonte claro.

García-Page vaticinó que el país acabará votando antes de lo que dice el presidente, Pedro Sánchez, asegurando elecciones en 2026. De hecho, ha comentado que en su partido, ve "bastante gente calentando por la banda", como quien comenta el calentamiento previo a un derbi.

Tras ser preguntado por el periodista Vicente Vallés, Page ha subrayado que la situación política no favorece a la economía ni al clima social, que la alternativa tampoco genera confianza y el futuro inmediato, menos todavía.