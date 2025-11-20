Así puedes optar a una vivienda de alquiler en el Corral de Don Diego en Toledo: plazos y requisitos

El concejal de Turismo, Vivienda y Relaciones, José Manuel Velasco, ha anunciado que, tras la cesión de las viviendas a la Empresa Municipal de Suelo y la Vivienda de Toledo en la pasada Junta de Gobierno, este viernes se abrirá el plazo de presentación de solicitudes para solicitar la adjudicación de cinco viviendas en régimen de alquiler temporal en el Corral de Don Diego, en Toledo.

La presentación se podrá ejecutar desde las 00.00 horas del 21 de noviembre hasta las 23.59 horas del 19 de diciembre a través de dos métodos: vía telemática a través de la página web www.emsvtoledo.es o de forma presencial en las oficinas de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda de Toledo, ubicadas en calle San Ildefonso, número 2, en horario de 9.00 a 14:00 horas, de lunes a viernes.

Entre los requisitos exigidos a los solicitantes, destacan la necesidad de estar empadronado en el municipio o disponer de un contrato de trabajo en Toledo desde el día 1 de enero de 2025, dedicar la vivienda a residencia habitual y permanente, disponer de unos ingresos mínimos y máximos con los que hacer frente a la renta de alquiler, y no disponer de vivienda en propiedad.

Tal y como ha explicado el concejal, las viviendas se entregaran sin amueblar, pero equipadas con cocina y electrodomésticos. Además, ha dicho que disponen de equipos de aerotermia con suelo radiante para mejorar la eficiencia energética y con un alto nivel de aislamiento tanto térmico como acústico.

"Medidas como esta contribuyen a hacer del casco de Toledo un barrio vivo", ha señalado, al tiempo que ha añadido que se ha optado por una modalidad de alquiler temporal, ya que posibilita -tanto a familias como a unidades convivenciales- conocer, integrarse y experimentar la vida en un barrio de la ciudad que es Patrimonio Mundial de la Humanidad.

Las bases de la convocatoria han sido publicadas en el BOP del día 20/11/2025, en la página web de la EMSVT y en los tablones de anuncios del Excmo. Ayuntamiento de Toledo y de la EMSVT, así como en los diferentes Centros Cívicos del Municipio.

Una web moderna e intuitiva

Por otro lado, ha avanzado que la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda de Toledo pone hoy en marcha su nueva web www.emsvtoledo.es, un espacio renovado que busca acercar los servicios de la entidad a la ciudadanía de manera más ágil, transparente y accesible.

Ha explicado que el nuevo portal incorpora un diseño moderno, intuitivo y adaptado a dispositivos móviles, lo que permitirá a los usuarios consultar información y realizar trámites de forma sencilla desde cualquier lugar.

Entre las principales novedades de la web se incluyen el acceso directo a servicios online (solicitudes de vivienda, información sobre alquileres sociales y programas de rehabilitación); participación ciudadana (publicación de convocatorias, normativas y noticias relevantes); y una atención personalizada (formularios de contacto y asistencia digital para resolver dudas de manera rápida).

A estas se suma un espacio informativo actualizado (noticias, proyectos en curso y recursos sobre vivienda en Toledo); y transparencia (enlaces a la Plataforma de Contratación del Sector Público, informes de actividad, presupuestos, organigrama, entre otros).

Según el concejal, con esta iniciativa, la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda de Toledo reafirma su compromiso con la innovación y la mejora continua de la atención al ciudadano, ofreciendo herramientas digitales que facilitan el acceso a la información y fomentan la participación en las políticas de vivienda de la ciudad.

En este sentido, Velasco, ha subrayado que "esta nueva página web supone un paso adelante en la modernización de los servicios públicos, acercando la gestión municipal a los vecinos y vecinas de Toledo".