Fallece un peatón atropellado por un coche en una avenida de Valdepeñas (Ciudad Real)

Un peatón ha fallecido este jueves tras ser atropellado por un turismo en plena vía pública en Valdepeñas. Por el momento, se desconoce la edad de la víctima.

El aviso se ha recibido por la tarde, alrededor de las 18.30 horas, desde Avenida del Sur del municipio ciudadrealeño, según han informado el Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha.

Estas mismas fuentes han trasladado que hasta el lugar de los hechos se han desplazado una UVI móvil, así como efectivos de la Policía Local.