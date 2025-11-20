Esta es ta famosa tienda de ropa que acaba de abrir sus puertas en Talavera: la ha inaugurado un cura

La reconocida firma de moda masculina Álvaro Moreno ha abierto su primera tienda en Talavera de la Reina, una apertura que ya es una realidad en el centro comercial Los Alfares. Conocida por su estilo elegante, la marca andaluza aterriza en la Ciudad de la Cerámica y con una oferta comercial para los talaveranos.

A la inauguración ha asistido el alcalde de la ciudad, José Julián Gregorio, quien ha ha destacado que "aperturas como esta son una excelente noticia que refleja la confianza de las grandes marcas en nuestro potencial comercial".

Junto a la edil de Comercio, María Pilar Guerreo, y los concejales de Economía, Javier Muñoz-Gallego, y de urbanismo, Benedicto García, Gregorio ha subrayado que cada nueva apertura supone "un impulso económico, creación de empleo y dinamización para nuestro comercio local y nuestro centro comercial".

El primer edil ha reiterado el compromiso y apoyo del Ayuntamiento para consolidar a Talavera como "un referente comercial en la región".

Referente en el sector textil nacional, Álvaro Moreno abre sus puertas con una oferta que incluye sus colecciones para hombre, niño, la línea Teen destinada a adolescentes y su propuesta de sastrería personalizada, 'Trajearte'.

Agradecimientos del alcalde

Antes de finalizar us intervención, el alcalde ha lanzado su agradecimiento a los propietarios y en especial a Álvaro Moreno por apostar por Talavera para seguir aumentando sus puntos de venta.

Palabras que también ha dirigido al centro comercial Los Alfares, que continúa reforzando su oferta de moda y servicios, contribuyendo al crecimiento del tejido económico de Talavera de la Reina y enriqueciendo las opciones para los consumidores locales y visitantes.

Tal y como se puede observar en las imágenes compartidas por el Ayuntamiento, en el acto de inauguración han estado presentes, además de miembros de la Corporación municipal, empresarios y trabajadores, incluso un cura que ha bendecido el local.