Programa de Carnaval de Toledo 2024: horarios y actividades

El Carnaval del 2024 llega a la ciudad de Toledo superando el número de comparsas, más de 30, además de muchas otras novedades como nuevos horarios, nuevas actividades y mucha más participación vecinal, según el concejal de festejos del Ayuntamiento de Toledo, José Vicente García.

Portada del Programa de Carnaval 2024 de Toledo Ayuntamiento de Toledo

En primer lugar, el viernes 9 de febrero tiene lugar el denominado "carnaval en los barrios" donde los diferentes distritos de la ciudad imperial, en concreto, Palomarejos, Buenavista, San Antón, Avda. de Europa, Casco Histórico, Valparaiso, la Legua, Vistahermosa, Santa Bárbara, Benquerencia y Azucaica, organizan su propio desfile de carrozas, concurso de disfraces, verbenas, talleres infantiles, etc. Consulta los diferentes horarios y actividades de cada barrio en este enlace.

El "GRAN DESFILE-CONCURSO DE CARNAVAL" será el próximo sábado 10 de febrero a las 17.00 horas que además contará con la participación de las Batukadas “Kekumka” y “Batukaika”. El tradicional recorrido de las comparsas permanece sin modificaciones, partiendo desde la Avda. de Barber pasando por Av. de la Reconquista, Av. Carlos III y finalizando en la confluencia con C/ Nicaragua.

Una vez todas las comparsas hayan realizado el recorrido, mientras el jurado delibera, Andrés Coma amenizará la espera de la entrega de premios con su set de música acompañada de una gran chocolatada para todos los participantes, con la colaboración de Bar “Los Serrano”.

Posteriormente, se entregarán los diferentes premios a las comparsas ganadoras cuyos componentes deberán recogerlo con el disfraz utilizado en el desfile.

El carnaval sigue, a las 20.30 horas del sábado, con la Batukada “Kekumka” recorriendo las calles del Casco Histórico de Toledo. Los toledanos no dejarán de bailar durante toda la noche gracias a la orquesta "Princesa" en el paseo de Merchán a las 22.00 horas que continuará a las 00.00 horas con la orquesta "Jamaica Show" en la Plaza de Zocodover. Para amenizar ese sábado de carnaval frenético, la Peña del Rey Moro recorrerá las calles del Casco Histórico.

Programa de Carnaval 2024 de la ciudad de Toledo Ayuntamiento de Toledo

El domingo 11 de febrero, a las 17.30 horas tiene lugar el famoso "Velatorio de la Sardina" donde el Cortejo Fúnebre formado por familiares y amigos será obsequiado con pastas y vino dulce en la plaza del Ayuntamiento.

Posteriormente, a las 18.30 horas se celebrará el conocido desfile del entierro de la Sardina a cargo de la Compañía de Teatro ETR, con la participación de la Batukada “Kekumka”, la compañía de Teatro Apolo y de la Charanga de animación “Asamblea de Majaras”. El recorrido del entierro partirá desde la plaza del Ayuntamiento, después por C/ Comercio, Pza. de Zocodover, Cuesta de Carlos V, C/ Horno de los Bizcochos, Pza. de la Magdalena, C/ Tornerías, Pza. Mayor, C/ Sixto Ramón Parro, Bajada del Barco y concluirá en la plaza del Embarcadero. A continuación, lanzamiento de fuegos artificiales, sardinas para todos los asistentes y fin de fiesta a cargo de los Dj´s Diego Hidalgo y Miguel AG.