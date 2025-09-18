Un pueblo de Castilla-La Mancha se achicharra en septiembre: roza los 40 grados

Cuando parecía que el calor daba una tregua tras el verano, el municipio de Almadén (Ciudad Real) ha sorprendido este miércoles registrando la temperatura más alta de toda Castilla-La Mancha: 39 grados a primera hora de la tarde, según los datos registrados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El fuerte ascenso térmico ha cogido por sorpresa a vecinos y visitantes en una jornada sofocante poco habitual para esta altura del año. Pese a estar ya en la segunda mitad de septiembre, el calor ha regresado con fuerza, elevando las temperaturas por encima de lo esperado en buena parte de la región.

Almadén no ha sido el único punto afectado. Otras localidades como Oropesa y Talavera de la Reina, en la provincia de Toledo, también han superado los 38ºC, al igual que ha ocurrido en Puertollano y Puebla de Don Rodrigo, ambas en Ciudad Real.

Hasta 38 grados este jueves

La situación ha obligado a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a activar el aviso amarillo para este jueves en varias provincias castellanomanchegas, entre ellas Ciudad Real, Toledo y Cuenca, por temperaturas máximas significativamente altas.

Estas alcanzarán los 38 grados en Toledo y Ciudad Real, 36 en Guadalajara y 35 en Cuenca y Albacete, mientras que las mínimas se situarán en 18 grados en Albacete y Ciudad Real, 17 en Cuenca y Toledo y 16 en Guadalajara.

Durante la jornada se esperan cielos poco nubosos o despejados, aumentando la nubosidad de evolución a partir del mediodía en la mitad occidental y localmente en zonas de montaña del noreste, con probabilidad de algún chubasco aislado que podrá ir ocasionalmente acompañado de tormenta en el suroeste.

El viento será flojo variable, con intervalos de mayor intensidad a primeras horas de la tarde y sin descartar alguna racha fuerte en zonas de tormenta.