Sara Carbonero rompe su silencio y reflexiona sobre su momento vital: "Me estoy limitando simplemente a ser"

La castellanomanchega Sara Carbonero ha vuelto a hacer uso de sus redes sociales tras un periodo de silencio. La periodista, que ha reducido notablemente su actividad en Instagram durante este verano, ha compartido una profunda reflexión que habla de introspección, de crisis de identidad y de la necesidad de desconectar para reconectar con lo esencial.

"Ahora mismo estoy en una época de silencio a todo volumen", comienza escribiendo Carbonero en su última publicación. Acompañando sus palabras con imágenes tomadas en Marrakech, la comunicadora explica que se encuentra en un momento de recogimiento personal, alejada del ruido externo y del ritmo acelerado que, muchas veces, imponen las redes. "En un lugar que no requiere testigos, pero sí tiempo", asegura, dejando claro que este periodo de pausa ha sido una decisión consciente para priorizar su bienestar mental y emocional.

La toledana confiesa que su cuerpo y mente le pedían parar y dejar de forzarse a ser "original, productiva 24/7 e inspiradora". "Me estoy limitando simplemente a SER", añade, explicando que ha dejado a un lado la presión de generar contenido constante para, en cambio, "escuchar más lo que otros tienen dentro".

En este proceso, destaca el papel clave de su círculo más cercano, especialmente sus amigas, a quienes describe como "ángeles que te recuerdan que siempre tienes algo que contar y que tu historia suma". "Esas son las personas que quiero cerquita", subraya.

Sara reconoce que, aunque Instagram le gusta, hay etapas en las que se siente "cansada" de la exposición. "Difícil a veces mantener una pose cuando por dentro estás colocando todo", escribe con total honestidad. No obstante, avanza que regresará poco a poco con sus reflexiones, recomendaciones y esa "bendita cotidianidad".

La música también tiene un papel protagonista en su post. En esta ocasión, ha acompañado su publicación con la canción That I Would Be Good, de Alanis Morissette, que le recuerda su etapa en Oporto, ciudad en la que vivió durante cinco años. "La magia la llevamos dentro, aunque a veces sea más evidente que otras", reflexiona.

Para finalizar, lanza un mensaje a quienes estén atravesando una crisis personal: "Recuerda que no hay nadie como tú y ese es tu súper poder. No te compares. Háblate con cariño y honra cada proceso como venga".