Videojuegos de miedo para Halloween no aptos para todo el mundo: solo los más valientes pueden jugarlos

Hay quienes celebran Halloween con disfraces, calabazas y dulces… y quienes prefieren apagar las luces, ponerse los auriculares y dejar que un videojuego les acelere el corazón.

Gráficos hiperrealistas, historias cada vez más psicológicas y una ambientación tan envolvente que a veces cuesta recordar que solo es un juego. Si este 31 de octubre buscas algo que te haga saltar del sofá, estos títulos prometen dejarte sin aliento.

El miedo también evoluciona

Durante años, los videojuegos de terror se apoyaban en sustos repentinos y monstruos que aparecían de la nada. Hoy, el género ha madurado. Lo que de verdad asusta es la atmósfera, la tensión y esa sensación constante de que algo va a salir mal.

El jugador ya no solo sobrevive, ahora explora su propia ansiedad.

‘Silent Hill f’: el regreso de la pesadilla

Tras una larga espera, la saga más influyente del terror psicológico vuelve con una nueva ambientación. ‘Silent Hill f’ traslada la acción al Japón de los años sesenta, entre tradiciones, supersticiones y una niebla que oculta más de lo que muestra.

"Silent Hill" regresa por partida triple. La Razón

Es una historia de horror silencioso, de belleza y decadencia, donde cada paso se siente como una amenaza. No es un juego de sustos fáciles, sino de incomodidad constante.

‘Resident Evil Village’: la cumbre del survival horror

Capcom llevó el miedo a otro nivel con esta entrega que mezcla acción, exploración y momentos de pura angustia.

Las criaturas grotescas, la ambientación gótica y la tensión de cada enfrentamiento convierten a ‘Resident Evil Village’ en una experiencia intensa incluso para los veteranos del género.

Resident Evil Village traslada su experiencia de terror a los usuarios de iPhone 15 Pro y iPad Capcom

No solo es un juego de supervivencia, es un recorrido por las pesadillas más refinadas del estudio japonés.

‘Everdark’: un viaje al horror oscuro

Uno de los títulos más recientes que ha llamado la atención de los aficionados al terror esEverdark. Se trata de un juego de supervivencia y exploración en un mundo sombrío, donde la luz es escasa y el peligro acecha en cada esquina.

Los jugadores deben gestionar recursos limitados, resolver acertijos y enfrentarse a criaturas que se adaptan a sus movimientos.

Everdark combina tensión constante con una estética aterradora que recuerda a los mejores survival horror, convirtiéndolo en una opción perfecta para quienes buscan miedo genuino y prolongado.

‘Tormented Souls II’: el regreso del terror clásico

Inspirado en los juegos de principios de los 2000, esta secuela recupera las cámaras fijas, los pasillos oscuros y los acertijos retorcidos. Con una ambientación densa y un ritmo pausado que recuerda que el miedo no siempre necesita correr.

Cada sonido, cada sombra y cada silencio cuentan. Ideal para quienes echan de menos el suspense más tradicional.

‘Little Nightmares III’: la belleza de lo perturbador

Para quienes prefieren un terror más emocional que visceral, esta entrega ofrece una experiencia onírica, inquietante y visualmente impecable.

A medio camino entre un cuento infantil y una pesadilla, el juego se disfruta tanto por su atmósfera como por su narrativa simbólica. No hay sangre ni sustos estridentes, pero su mundo retorcido se queda grabado mucho más tiempo que cualquier monstruo.

Jugar con miedo también tiene su encanto

El terror en los videojuegos no solo busca asustar, también invita a mirar de frente a la incertidumbre, a desafiar los límites del control y a disfrutar de la adrenalina. Halloween es el momento perfecto para hacerlo.