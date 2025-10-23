¿Truco o trato? Así celebra el comercio tradicional de Alicante Halloween

Halloween, y su conocida frase de "¿Truco o trato?", se ha convertido en una jornada festiva de referencia en la ciudad de Alicante, aun siendo un tradición importad de EE UU. La razón, la campaña de promoción del comercio tradicional que, el 31 de octubre, víspera del día de Todos los Santos, organiza el Ayuntamiento.

Las actividades de este año se desarrollarán en en la plaza de San Blas, Navarro Rodrigo, Poeta Quintana y el barrio de La Florida y Ciudad de Asís, de 17 a 20 horas; en la organización han participado las asociaciones de comerciantes.

Disfraces terroríficos

En un ambiente festivo y con los comercios decorados con motivos de Halloween -calabazas, esqueletos o telarañas- las actividades invitan a niños y adultos a disfrazarse así como al reparto de caramelos por los comercios. Música, animación y cuentacuentos llenarán llenarán las calles de Alicante para para incentivar las compras en los comercios tradicionales o de proximidad.

La concejala de Comercio, Lidia López, presentó en el barrio de San Blas los carteles destacando que “realizamos estas acciones dentro de nuestro plan de dinamización que vamos pivotando en diversas plazas de la ciudad, con actividades para los más pequeños, mucha diversión de la mano de las asociaciones que instalarán mesas informativas para dar a conocer el comercio de barrio y seguir así dinamizando los establecimientos de cercanía y fomentado el consumo en ellos”.

En la plaza de San Blas y de Navarro Rodrigo habrá talleres terroríficos, atracciones, realidad virtual 4D, caramelos, photocall 360, juegos, actividades con animaciones y música, dirigidas sobre todo al público infantil al que animamos a venir disfrazado, con el objetivo de atraer clientes a las zonas comerciales de la ciudad.

La presidenta de la asociación de Comerciantes de San Blas, Teresa Uriarte, invito a la jornada señalando que “se ha organizado en nuestra nueva plaza de San Blas una gran fiesta del comercio para todos con regalos y una tarde muy divertida, la finalidad es dar vida al barrio, fomentar las compras y con estas iniciativas además de dinamizar nuestro comercio de proximidad sirven para unirnos más”.

Asimismo, en el barrio de Benalúa en su plaza de Navarro Rodrigo en la tarde del 31 de octubre se ha organizado una fiesta a la que se suman los centenares de comercios que podrán visitar los niños y familias para pedir caramelos, y tendrán ofertas y promociones. También habrá un programa de talleres y dinamización.

La concejala Lidia López animó a las familias a participar, explicando que “con estas iniciativas buscamos que las familias puedan sentirse parte del barrio y disfruten de un día de ocio en nuestras plazas apoyando al comercio local que es parte importante de la vida en nuestra ciudad, esperamos que como en otras ediciones estas jornadas tengan muy buena aceptación y sean un éxito”.

Ruta del Comercio de los barrios de La Florida y Ciudad de Asís

Por su parte, la Asociación de comerciantes Unidos de Alicante y Unión Gremial, Acua, invita a la ruta terrorífica comercial de Halloween por los comercios de los barrios de La Florida y Ciudad de Asís, el 31 de octubre, de 17 a 19.30 horas.

Se han programado diversas actividades, caramelos para todos junto con una ruta de 40 comercios y locales del barrio de La Florida, han preparado un plano para realizar ese recorrido. Invitan a las familias a visitarlos para conseguir las chucherías disfrutando de una tarde para ir de ‘Truco o Trato’ recorriendo todo el barrio disfrazado, con una gran fiesta del comercio.

La fiesta de Halloween en zona Quintana

La zona Quintana celebra su tradicional y esperada fiesta de Halloween, el 31 de octubre, con una jornada festiva, de 18 a 21 horas, en la calle Poeta Quintana, con talleres de monstruos, bailes, coreografías, mucha cultura, gastronomía, caramelos, espectáculos de monstruos vivientes y magia, en una fiesta familiar en la que es muy importante venir disfrazado con música, baile con disfraces, sorteo de premios y muchas sorpresas.