Toledo activa este viernes los servicios especiales de autobuses por la Feria: todos los detalles

El Ayuntamiento de Toledo y la empresa concesionaria del transporte público UNAUTO, han puesto en marcha un servicio especial de autobuses con motivo de la Feria y Fiestas de agosto 2025, que incluye la gratuidad del billete en todas las líneas el 15 de agosto desde las 06.00 horas hasta las 15.00 horas, con motivo de la festividad de la Virgen del Sagrario. Además, se reforzarán las líneas 1 y 61 para facilitar a los toledanos el acceso al Casco Histórico.

Desde este viernes, 8 de agosto, fecha en la que se inauguran las carpas del recinto ferial, estará en funcionamiento un servicio especial a La Peraleda con salidas desde dos puntos: Zocodover y Santa María de Benquerencia.

Durante los días clave del evento -8, 9, 14, 15 y 16 de agosto - los autobuses saldrán cada hora a partir de las 21.30 horas (desde Zocodover) y las 21.00 horas (desde Santa María), hasta el cierre de servicio a las 5.30 horas.

También se ofrecerá servicio nocturno especial el miércoles 13, entre las 21.30 horas y la 1.00 horas (Zocodover–Peraleda) y desde las 21.00 hasta la 1:00 horas (Santa María–Peraleda). Por último, el domingo 17 de agosto el transporte especial se prolongará hasta las 2.00 horas.

Estas medidas buscan promover el uso del transporte público y garantizar que el acceso a las celebraciones del recinto ferial sea accesible y seguro, tal y como ha explicado el concejal de Movilidad, Iñaki Jiménez.

Dispositivo de seguridad

Por su parte, el alcalde Carlos Velázquez, ha presidido la Junta Local de Seguridad, acompañado por el subdelegado del Gobierno, Carlos Ángel Devia, para informar de un amplio dispositivo de seguridad que estará compuesto por 240 agentes (140 de Policía Local y 100 de Policía Nacional), más 14 bomberos, 70 voluntarios de Protección Civil y apoyo logístico de Cruz Roja.

Además, el Ayuntamiento se prepara para afrontar posibles olas de calor. El coordinador de emergencias, Valentín del Hierro, y el resto de equipos han acordado medidas como puntos de hidratación, zonas de sombra y vigilancia sanitaria para proteger a los asistentes del calor extremo.