Castilla-La Mancha crece: gana más de 27.000 habitantes en lo que va de 2025

La población residente en Castilla-La Mancha ha alcanzado los 2.132.102 habitantes al cierre del segundo trimestre de 2025, lo que supone un incremento del 0,28 % respecto al trimestre anterior. Así lo recoge la Estadística Continua de Población (ECP) publicada este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Este crecimiento consolida la tendencia positiva iniciada a principios de año, cuando la región contaba con 2.104.433 personas. En total, Castilla-La Mancha ha sumado 27.669 habitantes en lo que va de 2025.

A nivel nacional, la población residente en España se situó en 49.315.949 personas a 1 de julio de 2025, alcanzando así un nuevo máximo histórico. Durante el segundo trimestre, el país ganó 119.811 nuevos residentes, un aumento que se debe principalmente al crecimiento de la población nacida en el extranjero.

En concreto, el número de extranjeros en España se incrementó en 95.277 personas, situándose en 7.050.174. Por su parte, la población con nacionalidad española aumentó en 24.534 personas, gracias a los procesos de adquisición de nacionalidad.

Más hombres que mujeres en la región

En cuanto a la distribución por género, de los 2.132.102 residentes en Castilla-La Mancha, 1.071.442 son hombres y 1.060.660 son mujeres.

La estadística del INE también refleja que la población creció en todas las comunidades autónomas y en la ciudad autónoma de Ceuta, mientras que Melilla fue la única que registró un descenso poblacional.

Los mayores aumentos se produjeron en Aragón (0,91 %), seguida de la Comunitat Valenciana (0,50 %) e Illes Balears (0,42 %). Castilla-La Mancha, con su incremento del 0,28 %, se mantiene dentro de la media nacional.