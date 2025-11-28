El consejero de Presidencia, Luis Miguel González Gago, señaló hoy que el 012 Rural se extiende ya a 450 pueblos de Castilla y León, un servicio genérico que tiene 22 años de atención al ciudadano de la Comunidad para resolver aquellas dudas sobre las prestaciones de la Administración autonómica y también para orientar en trámites que se deben hacer de forma telemática y que no siempre resultan fáciles.

Durante su participación en un foro de Grupo Tribuna en Ávila, cuna de la implantación de esta iniciativa que acerca los servicios municipales a los ciudadanos a través de una llamada, el consejero recordó que en 2024, y con la provincia de Ávila como pionera, este servicio se extendió al medio rural gracias al convenio de la Junta con la Diputación y ayuntamientos y permite a los habitantes de 60 pueblos abulenses despejar sus dudas con los servicios que prestan estas administraciones a través de ese teléfono. Cuestiones como licencias de obras, tasas e impuestos locales y otros procedimientos administrativos de interés general para los vecinos o dudas telemáticas, en el 012 encontrarán la respuesta.

Casi dos años después de extenderse a lo Rural, el 012 llega a 450 municipios de ocho de las nueve provincias. “Sólo falta Zamora”, y en eso trabaja la Administración, tal y como reconoció González Gago. Además, este servicio es “inmediato”, ya que “evita desplazamientos y facilita la vida a las propias entidades locales, que no tienen un horario tan amplio como esta atención telefónica y para las cuales el servicio es gratuito”.

Un total de 80 profesionales, que “están actualizándose constantemente y estudiando” los entresijos de lo que tienen entre manos, están tras el teléfono 012. De ellos, 22 se dedican al apoyo tecnológico y, además, las consultas si se efectúan fuera de horario pero se graban, “después se devuelve la llamada al interesado en el primer día hábil para aclarar lo que no entienda”. Está disponible de lunes a viernes, de 8 a 22 horas, y los sábados de 9 a 14 horas.