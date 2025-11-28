"Tierra de Sabor" anima a las jugadoras de la Selección Española antes de disputar la final de la UEFA Women’s Nations League

La Junta de Castilla y León ha hecho entrega de un lote de alimentos de la Marca de Garantía Tierra de Sabor las jugadoras de la selección española femenina y al cuerpo técnico de la selección española femenina en la previa de la final de la UEFA Women’s Nations League.

Con el obsequio, la Junta anima al combinado nacional femenino a revalidar el título europeo ante Alemania en una final que se disputará a doble partido, la ida el 28 de noviembre en el Fritz-Walter Stadium de la ciudad alemana de Kaiserlautern y la vuelta el 2 de diciembre en el Metropolitano de Madrid.

Esta entrega, que se enmarca en el acuerdo de patrocinio que une los próximos tres años a la Real Federación Española de Fútbol, Tierra de Sabor y las selecciones absolutas de fútbol, simboliza la confianza, orgullo y reconocimiento al esfuerzo del combinado nacional. Además, subraya la importancia de aunar excelencia deportiva y alimentación de calidad y se suma a un conjunto más amplio de iniciativas vinculadas al patrocinio.

Asimismo, pone de manifiesto la sintonía entre los valores que comparte la Selección española femenina con los que identifican a Tierra de Sabor. La entrega de los lotes se inmortalizó con una fotografía de grupo que refleja la unión entre la marca y la Selección, en un momento en el que el equipo se prepara para representar una vez más a España en un gran escenario internacional.