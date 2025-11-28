El socialista Carlos Martínez busca foco mediático en Europa pensando en las elecciones

El secretario general del PSOE en Castilla y León, Carlos Martínez, candidato de los socialistas también a la Presidencia de la Junta, busca foco mediático y repercusión pensando en las próximas elecciones autonómicas previstas para el mes de marzo en la comunidad.

Unos comicios en los que tendrá complicado "asaltar" la Junta, a tenor de las primeras encuestas, que dan la victoria al PP pero con Vox como socio para gobernar.

Martínez está intensificando su acción en los últimos días reuniéndose con colectivos y representantes de sectores varios para trasladar sus propuestas y tratar que lleguen sus mensajes a todos los rincones de la comunidad, pero ahora quiere elevar la voz en Europa también para intentar conseguir más notoriedad y repercusión de cara a las elecciones.

El líder socialista y alcalde de Soria será la voz de los socialdemócratas en la Comisión de Política Social, Educación, Empleo, Investigación y Cultura (SEDEC) del Comité Europeo de las Regiones, donde se debatirá el dictamen sobre el futuro Fondo Social Europeo Plus (FSE+) 2028-2034.

Así lo han avanzado fuentes del partido del puño y la rosa en la comunidad, donde destacan que este nombramiento, que es del propio Comité de las Regiones y del Partido Socialista Europeo, "cobra valor en el ámbito nacional" ya que el último ponente español en este organismo fue la entonces presidenta de la Junta Andalucía, la socialista Susana Díaz.

En la actualidad, el otro ponente español en la Comisión que debate el futuro de los Fondos Feder es la presidenta de la Junta de Extremadura, la popular María Guardiola.

Durante esta comisión se debatirá la estructura financiera para los próximos diez años y que influirá en fondos cruciales para el impulso y desarrollo de Castilla y León como puede ser la Política Agraria Común (PAC) cuyo actual diseño ha sido criticado por las organizaciones agrarias de la comunidad, según afirman desde el PSOECyL, donde consideran "relevante” este nombramiento dado que será Carlos Martínez quien defienda los intereses de la Comunidad.

Además, el partido recuerda que su candidato siempre ha defendido la necesidad de que Castilla y León tenga voz en Europa. “Y se oirá con claridad”,apuntan.

El también alcalde de Soria ha convertido la defensa de la cohesión territorial, la despoblación y la igualdad de oportunidades en una de las señas de identidad de su acción política. En su opinión, la Comunidad no puede permanecer sin una defensa de sus intereses y de su futuro.

Durante la redacción del dictamen, Martínez trabajará con los equipos técnicos del CdR, con los grupos políticos y con otras instituciones europeas -incluido el Comité Económico y Social Europeo (CESE)- para asegurar que el Fondo Social Europeo Plus mantenga su esencia como instrumento clave de inversión social.

Preservar una línea presupuestaria propia y sólida del FSE+ en el próximo Marco Financiero Plurianual; garantizar un papel central para las regiones y ciudades en la planificación, gestión y evaluación de los programas; evitar la renacionalización de las políticas sociales europeas; y proteger la inversión social destinada a la infancia, la juventud, la igualdad de género y la lucha contra la pobreza, serán algunas de sus prioridades.

También hará hincapié en la necesidad de impulsar el empleo de calidad y las competencias del futuro en un mercado laboral marcado por la transición digital y ecológica, así como en reflejar la dimensión territorial, especialmente las necesidades de regiones intermedias, rurales y despobladas.