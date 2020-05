Intenso rifi rafe en las Cortes entre el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea y la procuradora socialista Ana Sánchez, a cuenta de las lealtades de unos y otros hacia el Gobierno de España o el de Castilla y León. Un cara a cara que no gustaba nada Igea, sobre todo por el tono escogido por la también vicepresidenta de la Cámara, que se lo reprochaba al final al recordar que en esta pandemia todos sin excepción han cometido errores pero que uno de los más graves “es lo que usted (por Ana Sánchez) ha intentado hacer aquí este martes en el Parlamento”, en referencia a que haya intentado buscar la confrontación y en aprovechar la crisis sanitaria para atacar al Gobierno de la Comunidad en lugar de intentar remar todos en la misma dirección “y cuando, además -decía- hay 30.000 muertos encima de la mesa, más de tres mil en esta Comunidad, y no lo merecen”.

Y es que la intervención de la dirigente socialista podría calificarse de dura y un tanto agria, en la que ponía en entredicho la lealtad de la Junta para con el Gobierno de la nación, en general, y con los castellanos y leoneses, en particular. “Lealtad es también ser honesto, ser diligente y tener respeto, y ustedes (por la Junta) no lo han sido”, decía Ana Sánchez, que echaba en cara a Fernández Mañueco que haya venido al Pleno a proponer un pacto de comunidad quince días después de “pedir lo mismo” y después de desechar las propuestas hechas por el PSOE para afrontar la crisis en la Comunidad, en referencia al Plan que presentó el PSOE de Tudanca con tres mil millones de euros para hacer frente a la pandemia y sus consecuencias.

La vicepresidenta de las Cortes finalizaba su intervención afeando al PP y también a Ciudadanos ahora por sumarse al Gobierno de la Comunidad, que sean “especialistas” en recortar servicios públicos y pedía a Fernández Mañueco que sea valiente y anteponga Castilla y León a los intereses espurios del “suicida” Pablo Casado, por anunciar hoy que el PP pasará de la abstención al “no” en la próxima prórroga del estado de alarma en España.

En su replica, Igea no entraba al trapo que le tendía la dirigente socialista, pero tampoco se callaba ni se mordía la lengua, fiel a su estilo. Así, ante las críticas de deslealtad por parte de Ana Sánchez, el vicepresidente recordaba que ellos, por la Junta, se han callado y se siguen callando muchas cosas de la gestión de este Gobierno, lo que les está generando muchos disgustos también a sus partidos. “Nuestra lealtad hacia el Gobierno está siendo extraordinaria pero lo es porque nuestra lealtad es hacia los castellanos y leoneses”, apuntaba, mientras insistía en que si hubieran hecho cosas que se han realizado en otros sitios, o hubiesen aprovechado para hacer política, “no es que no hubiésemos sido leales con el Gobierno, es que no lo hubiésemos sido con los ciudadanos de esta tierra”.

Finalmente, Igea aseguraba que a pesar de la intención de la dirigente socialista en la sesión, la Junta “no se va a desviar del carril” que se ha marcado, que lo único que están haciendo con el Gobierno de España es "pedir lo justo para esta Comunidad” y ponía en valor la gestión del alcalde de Burgos, el socialista Daniel de la Rosa, antes incluso del inicio oficial de la pandemia. "Salvó vidas haciendo lo que hizo en los primeros días, cuando no había un Estado de Alarma que desde Castilla y León pedíamos”. destacaba.