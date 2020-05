En el primer Pleno ordinario de las Cortes en pandemia, la Junta, representada por PP y Ciudadanos, y la oposición, con el PSOE a la cabeza, se ha comprometido a sentarse a dialogar y negociar “mañana mismo” un Pacto de Comunidad por la reconstrucción de esta Covid-19. Una enfermedad que ya ha dejado más de tres mil muertos en la Comunidad además de mucho dolor y sufrimiento, que tiene a más de 214.000 personas sin trabajo y a 196.000 trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo temporales (ERTEs), y a muchos autónomos y pequeñas empresas de sectores como la hostelería, el comercio pendiendo de un hilo y conteniendo la respiración para poder sobrevivir a esta crisis.

A la pregunta del líder socialista Luis Tudanca a Fernández Mañueco sobre si las medidas que ha tomado en estos dos meses han sido suficientes, el presidente de la Junta contestaba recordando que nos encontramos ante una crisis sin precedentes en la historia, advirtiendo de que ningún Gobierno por sí solo será capaz de hacerle frente, y defendiendo la “diligencia, sensatez, prudencia, transparencia y diálogo” de su Gobierno en este tiempos. Además, aprovechaba su primer turno para pedir a Tudanca sentarse a dialogar “maña mismo” en beneficio de todos los castellanos y leoneses para consensuar un pacto de reconstrucción.

El portavoz del PSOE en las Cortes, por su parte, recogía el guante en el inicio de su réplica y se mostraba dispuesto a sentarse mañana con el presidente de Castilla y León y acordar por el interés de la Región pero también por el de la política. Y tras poner en valor la “lealtad” de los socialistas en estos dos meses de pandemia, Tudanca sacaba las uñas para echar en cara a la Junta que no haya aceptado las propuestas y la ayuda que su grupo le ha hecho, pero también para acusar a Fernández Mañueco de hacer propaganda por defender la diligencia de su Gobierno “cuando nos hemos enterado estos días de que se ha comprado material defectuoso” o por decir que “somos los primeros en todo cuando probablemente seremos los últimos en salir de esta crisis sanitaria porque los datos y la situación epidemiológica no es buena”. “Sean más prudentes en sus palabras y pónganse a trabajar ya”, le espetaba Tudanca el presidente, mientras reprochaba a la Junta que no haya puesto todavía un euro encima de la mesa y se dedique a poner en duda y criticar las aportaciones del Gobierno de España. “Dice que le suena bien la música pero que falta la letra, pero en Castilla y León estamos esperando todavía la música, la letra e incluso a la orquesta”, afirmaba Tudanca, quien aseguraba que la gente necesita más del Gobierno regional y se comprometía a impulsar un acuerdo de Comunidad cuanto antes “porque si no los ciudadanos no nos lo perdonarían nunca”.

La protección de las personas, la prioridad

El presidente de la Junta, en su dúplica, aseguraba que para la Junta la prioridad siempre ha sido y es la protección y la salud de las personas y negaba la mayor en cuanto a las críticas del PSOE por la falta de diligencia. “Hemos tenido liderazgo político con un acuerdo en el Dialogo Social y aprobando un decreto ley con ayudas por valor de casi 200 millones de euros o apoyando a los ayuntamientos y las diputaciones; se ha contratado a más de tres mil profesionales sanitarios entre jubilados o MIR de último año; hemos sido la primera región en traer material y gracias a la Junta, el Gobierno de España ha puesto en marcha ese fondo reembolsable de 16.000 millones de euros para las regiones por lo que no se puede decir como han dicho ustedes los socialistas que somos meros gestores de fondos”, se defendía Fernández Mañueco, mientras ponía en valor también el trabajo del vicepresidente Igea en la desescalada y colaborando con Sánchez.

Pese a ello, reconocía que esto no quiere decir que no haya que hacer más y por ello volvía a tender la mano a Tudanca para trabajar juntos por la reconstrucción y el futuro de Castilla y León “porque la Comunidad y sus ciudadanos lo merecen”.

Esfuerzo de generosidad

Tras Tudanca era el turno de la portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Ana Carlota Amigo, quien preguntaba al presidente por la estrategia de la Junta para aliviar y revertir los efectos de esta crisis antes de defender la apuesta que se está haciendo por que se anteponga la vida de las personas a la economía. La dirigente de la formación “naranja”, aseguraba que España y Castilla y León avanzan hacia una crisis brutal en materia económica, laboral y social y por ello se sumaba a este pacto por la reconstrucción. “Sólo un acuerdo de Comunidad y la unidad de todos nos permitirá salir de esta crisis lo mejor posible”, decía Amigo, apelando al espíritu de la transición y a la “oportunidad histórica” que la clase política actual tiene de sumarse a la cultura del pacto y la ejemplaridad, a la vez que llamaba también a no olvidar la “esencia de municipalismo” de la Región y coordinarse con los ayuntamientos y las diputaciones para hacer una gestión más eficiente y eficaz.

Fernández Mañueco, por su parte, ponía en valor la estabilidad institucional de la Junta, trabajando “todos a una con seriedad, rigor y transparencia y comprometidos con la salud", destacaba la apuesta de su Gobierno por la concertación social y política y avanzaba que esta semana convocará al Consejo del Diálogo Social para negociar nuevas medidas “porque los días parecen meses y los meses años y hacen falta nuevas acciones”, apuntaba. En este sentido, el presidente instaba a todos los partidos y no solo al PSOE a sumarse a este pacto por la reconstrucción y les pedía un esfuerzo de generosidad para alcanzar el objetivo.

Y tras enumerar otras de las iniciativas puestas en marcha por la Junta en esta pandemia para ayudar a los autónomos y pequeñas empresas, insistía en que el reto que se ha marcado a corto plazo su Gobierno es que la Comunidad tenga a final de año menos recesión ,menos paro y menos deuda que la media del conjunto de España, pero que para ello es “fundamental” la unidad y que esta voluntad de acuerdo prevalezca.