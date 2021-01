Fernández Mañueco: “Las Comunidades Autónomas necesitamos urgentemente más herramientas para frenar el avance de la pandemia”

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, reiteró que “las Comunidades Autónomas necesitamos urgentemente más herramientas para frenar el avance de la pandemia”. Así lo señaló en su perfil de la red social Twitter, tras conocer el resultado del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en el que la consejera de Sanidad, Verónica Casado, en representación de la Región, reclamó agilidad y instrumentos legales que garanticen la efectividad jurídica de las medidas que implanten los territorios.

La situación es muy grave. No hay un minuto que perder en la lucha contra el virus, está en riesgo la salud y la vida de las personas. Las CC.AA. necesitamos urgentemente más herramientas para frenar el avance de la pandemia. — Alfonso F. Mañueco (@alferma1) January 20, 2021

No es la primera vez que el jefe del Ejecutivo autonómico lleva esta petición al Gobierno de Pedro Sánchez, ya que desde el minuto uno en el que comenzó la pandemia provocada por el coronavirus Fernández Mañueco demando herramientas para poder atajar el virus, que lleva casi un año campando a sus anchas por todo el mundo.

A pesar de su insistencia, el presidente ha recibido la callada por respuesta por parte del Estado, que hasta el momento no ha contemplado las propuestas de Castilla y León. No es en lo único que el Ejecutivo autonómico se ha dado contra un muro, y es que a pesar de ser una Administración regional pionera en la peticiones de soluciones y en la puesta en marcha de medidas duras, no siempre ha contado con el respaldo de Pedro Sánchez y sus ministros, como demuestran la última iniciativa de adelantar el toque de queda a las 20 horas, que el Estado ha llevado a los juzgados.

Ante esta situación, Fernández Mañueco señaló que va a seguir tomando medidas, porque “la situación es muy grave. No hay un minuto que perder en la lucha contra el virus, está en riesgo la salud y la vida de las personas”.

Además, indicó que no le va temblar el pulso a la hora de poner en marcha líneas, por “muy duras que sean” para algunos colectivos, como los hosteleros, que dejen de incrementar la lista de fallecidos por la Covid-19 en Castilla y León.