Coronavirus en Castilla y León: Toque de queda del jueves 18 de febrero

09:15 Castilla y León comienza el año 2021 con una muerte por ahogamiento registrada en Burgos

Castilla y León ha registrado una muerte por ahogamiento durante el mes de enero en la provincia de Burgos, según el Informe Nacional de Ahogamientos que realiza mensualmente la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo (RFESS). El año pasado la Comunidad Autónoma terminó en el primer lugar de los territorios interiores en número de muertos por ahogamiento, con catorce víctimas mortales, pese a que contabilizó la mitad de los fallecimientos que se produjeron durante en el año 2019. La primera víctima de este año ha sido una mujer, de 46 años de edad, que se precipitó de manera accidental al río Duero, en el municipio de Aranda de Duero, intentando rescatar a su perro. La Federación destaca que gran parte de las muertes por ahogamiento en los espacios acuáticos de Castilla y León se deben a caídas accidentales en áreas naturales sin vigilancia.

«No tenemos una reglamentación específica para playas en la que se dicte cuales son los servicios mínimos de salvamento como tiene, por ejemplo, Baleares», afirma el responsable de la federación de Salvamento, Salvador Perelló.

09:10 Darias insta las Comunidades a no levantar las restricciones

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha hecho un llamamiento a las Comunidades Autónomas a no levantar las restricciones para frenar la expansión de la pandemia con el fin de que la desescalada sea “muy prudente” y evitar una nueva ola. Y ha incidido en la necesidad de que aquellas comunidades que están levantando las medidas restrictivas las mantengan para llevar una “desescalada muy prudente” porque cuando se relajan las medidas es “muy fácil subirnos a lomos de una nueva ola” que cuesta “muchísimo” doblegar.

09:00 Temperaturas casi primaverales en la Comunidad

Castilla y León amanece con cielo nuboso en el noroeste e intervalos de nubes altas en el resto, aumentando la nubosidad a primeras horas desde el noroeste. Precipitaciones débiles que se irán desplazando desde el noroeste hacia el resto, poco probables en el sureste, y remitiendo al final. Cota de nieve: 1600 o 1800 metros, bajando al final a 1300 en el noroeste. Temperaturas casi primaverales con máximas de hasta 15 grados en las provincias de Soria, Segovia y Valladolid. Heladas débiles en zonas altas de montaña. Vientos del sur y suroeste, en el norte con rachas muy fuertes en montaña y fuertes en el resto, tendiendo a disminuir.

Resumen 17/02/2021

El miércoles deja varias noticias de interés en Castilla y León de las que LA RAZÓN se hace eco en sus ediciones digital y en papel. Así, en el día en el que ha comenzado la vacunación entre los grandes dependientes de la Comunidad pero, también, el Gobierno autonómico da una nueva vuelta de tuerca en su particular lucha contra este coronavirus, cerrando a las ocho de la tarde toda actividad comercial salvo la esencial, como respuesta al regreso del toque de queda a las diez de la noche decretado por el Supremo, Castilla y León ha conseguido estabilizar al “bicho” y mantener los contagios por debajo del medio millar.

La Comunidad suma 487 nuevos positivos que eleva a 207.948 el total desde marzo del pasado año. León, con 119 casos, es la provincia que más infectados registra, seguida de Salamanca, con 89. Ávila y Zamora, con diez y doce positivos, son las que menor incidencia presentan.

Los brotes activos también descienden hasta los 733, lo que suponen 41 menos que hace un día, con 4.550 personas implicadas en alguno de ellos, casi cuatrocientos menos que el martes, con Salamanca a la cabeza, que suma 175 focos y 1.254 afectados y en cuarentena. El peor dato, una jornada más, sigue llegando de la elevada letalidad que sigue mostrando este virus. Y es que en las últimas 24 horas han perdido la vida otras veinte personas, dieciocho de ellas en los hospitales

Por otro lado, el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha vuelto a recalcar que la prioridad de la Junta es la “seguridad sanitaria” con el “fin de reactivar la economía y el empleo” y ha defendido la medida tomada ayer por la Junta, tras conocerse que el Tribunal Supremo tumbaba el toque de queda a las 20 horas, que no permitirá abrir aquellos establecimientos que no sean esenciales después de las ocho de la tarde. En este sentido ha manifestado que “lo sencillo es no hacer nada, pero también lo más irresponsable”, en el transcurso de un encuentro virtual con empresarios de Castilla y León donde se ha abordado cómo se van a aprovechar los fondos europeos.

Asimismo, el exvicepresidente de la Junta de Castilla y León y actual concejal del PP en el Ayuntamiento de Valladolid, José Antonio de Santiago-Juárez, ha pedido este miércoles a la Junta de Castilla y León “un poco de autocrítica y escuchar a los hosteleros”, y aunque inicialmente ha apoyado un mensaje en Twitter contra el presidente Alfonso Fernández Mañueco, luego ha matizado que se refería sólo al elogio que hacían a Herrera.

En concreto, De Santiago-Juárez ha retuiteado el mensaje de un usuario que compara a Mañueco con el “hijo tonto” al que le han dejado “la herencia” política de su antecesor en el cargo, el también popular Juan Vicente Herrera.

El campo está que trina con el Gobierno por querer proteger al lobo y se muestra en contra también de que se puedan utilizar los fondos de la Política Agrícola Común (PAC) para pagar la compensación por los daños. Así se ponía de manifiesto durante la reunión del Consejo Agrario de Castilla y León, en el que participan la Junta y las organizaciones profesionales agrarias con mayor implantación, que fijaban una posición común para pedir a los ministerios de Transición Ecológica y Reto Demográfico y de Agricultura, Pesca y Alimentación para una respuesta que proteja la actividad ganadera frente al lobo. De hecho, los sindicatos del campo trasladaron la necesidad de establecer un sistema de control de esta especie en Castilla y León y las Comunidades Autónomas del Cantábrico, que asegure la permanencia de las explotaciones ganaderas extensivas.

El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado este miércoles en las Cortes una proposición de ley para coordinar los servicios de prevención y extinción de incendios y de salvamento de Castilla y León, que incluye la creación de un consorcio que integre a la Junta, diputaciones y ayuntamientos para este fin. Una ley que para el presidente de la Plataforma de Bomberos Profesionales de la Comunidad, José Ignacio García, ha catalogado es “muy necesaria”, por lo que insta al resto de formaciones a “ponerse las pilas” y tramitarla cuanto antes, algo que ha secundado también el sindicato CSIF.

El secretario regional del PSOE, Luis Tudanca, explicaba al presentar esta iniciativa que el su objetivo es dotar de una “seguridad jurídica” a un servicio público “esencial” como es la labor de prevención y extinción de incendios, de manera que este servicio sea de “gestión directa” por parte de la Administración autonómica.