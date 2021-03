El comercio minorista alerta de un «año catastrófico» para el sector

No son buenos tiempos para la economía, en general. Muchos sectores «sobreviviendo» como pueden por los efectos de la pandemia y algunos han tenido que arrojar la toalla, ante la imposibilidad de contar con ingresos. Es más, los gastos continúan siendo los mismos, e incluso se han llegado a incrementar. Y el comercio minorista no podía ser ajeno a ello.

Al cumplirse el año del Estado de Alarma, las expectativas de futuro no son alentadoras, como destaca la presidenta de la Confederación del Comercio de Castilla y León (Conferco), Rosario Sanz, que en conversación con LA RAZÓN alerta que este 2021 va a ser igual o peor que el vivido hasta ahora. «Catástrofico» es la palabra que emplea.

Y es que las ventas en estos primeros meses del año han caído en la Región por encima del 12 por ciento, dos puntos por encima de la media de España. «Las ventas en este periodo de rebajas ha sido inexistentes», señala.

A pesar de vender productos a coste se ha producido una gran caída en el calzado o el textil». Ello está provocando un amplio stock en los establecimientos, que toca devolver, y lo que conlleva que no se adquieran nuevos productos a los proveedores. «Y esto es como las piezas de dominó. Que empiezan a caer fichas y afecta a numerosos sectores», señala Sanz.

Una situación que ha obligado a cerrar una de cada cinco tiendas del pequeños comercio en la Comunidad, pero que también está afectando a grandes franquicias, que están echando el telón, en numerosas capitales castellano y leonesas.

«La movilidad es inexistente. A ello le unes que no existe necesidad real de comprar para celebraciones sociales, ya que no hay bodas, comuniones, incluso fiestas, y que la gente no sale de casa y si lo hace es para ir a trabajar», prosigue Sanz. Pero también está el hecho de que «no se busca la empresa local, y hay que ser consecuente con el retorno que eso implica en lo más cercano».

Digitalización

Y es aunque se ha hecho un esfuerzo importante en el ámbito de la digitalización y también en la adecuación de los espacios a las normativas sanitarias, «competir con los grandes monstruos digitales es imposible. Por mucho que trabajemos nunca vamos a estar en la primera línea», indica la presidenta de Conferco.

Por ello los planes se van haciendo semana a semana, mirando de reojo las restricciones impuestas a nivel autonómico y estatal, a la vez que critica las «ayudas» de las distintas administraciones, que son escasas y que en muchas ocasiones «llegan para endeudarse más. Algunos han dicho que hasta aquí hemos llegado. Hay establecimientos que han recibido 500 euros de ayuda, y eso no es nada».

En este punto, sí que agradece el esfuerzo que están realizando determinados Ayuntamientos de la Comunidad con el fin de retirar impuestos y tasas. «Un gran gesto», subraya, al igual que el tema de bonos, que favorece tanto a los ciudadanos como a los propios emprendedores. Pero a pesar de estos pequeños pasos, Sanz vislumbra el futuro con pesimismo, aunque también advierte que el comercio de proximidad tiene que apostar más por tiendas especializadas, con el fin de atender las necesidades de los clientes, de una manera más profesional.