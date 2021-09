Lo más destacado de este lunes 27 de septiembre en Castilla y León

Coronavirus

Castilla y León combatirá la soledad no deseada con una inversión de 100 millones de euros

Más de 145.000 personas mayores de 65 años viven solas en Castilla y León y el número tiende a crecer. Es por ello, que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, acaba de presentar un Plan para este colectivo, que se pone en marcha por primera vez en España, situando a esta Comunidad “a la vanguardia” en su protección.

De esta manera, el presidente ha anunciado una inversión de 100 millones de euros en los próximos cuatro años a distintas acciones, de los que diez serán para servicios nuevos. Una treintena de medidas dirigidas a prevenir, detectar e intervenir mejor en situaciones de aislamiento social y soledad no deseada. Entre ellos, un teléfono gratuito o un servicio de apoyo a las personas en situación de soledad no deseada, enmarcado en la Teleasistencia avanzada o en una rede de detección formada por entidades del Tercer Sector. Además, contarán con prestaciones sociales específicas, aunque no tengan ninguna otra necesidad económica o social.

La reordenación de la Atención Primaria contará con 100 millones el próximo año

La consejera de Sanidad, Verónica Casado, se ha comprometido esta tarde a que en los próximos presupuestos de la Comunidad para 2022 se incluya una inversión de al menos 100 millones de euros para comenzar con el despliegue y reordenación previsto en la Atención Primaria de Castilla y León.

Tras reunirse con diez sociedades científicas a las que ha dado a conocer el proyecto de reforma sanitaria de la Junta, y recabado su apoyo al mismo, Casado rechazaba que se se vayan a producir recortes y se comprometía también a que el 20 por ciento de la financiación sanitaria se dirija a la Atención Primaria.

También comprometía su apoyo a que se equiparen los médicos y profesionales de enfermería en los equipos o la organización de la Atención Continuada o dotar al sistema de salud de profesionales suficientes para garantizar una atención sanitaria de calidad en las ciudades, pero también y sobre todo en el medio rural.

El paro volverá este mismo mes a los niveles de prepandemia en Castilla y León

Más de 100 millones de euros en ayudas directas ha destinado la Consejería de Empleo e Industria en ayudas directas para paliar las consecuencias de la pandemia, y que han beneficiado a 53.000 trabajadores, desempleados y empresas. Así lo manifestaba la consejera durante su comparecencia en las Cortes regionales, donde ha avanzado que el paro va a volver a niveles de prepandemia este mismo mes.

De esta manera, se refería los últimos datos positivos conocidos como el incremento superior a los 41.000 afiliados a la Seguridad Social desde comienzo de año, con el mejor dato conocido en un mes de agosto en los últimos diez años. Desde el mes de febrero, son cerca de 25.000 los desempleados los que han abandonado las listas del paro, “a lo que ha contribuido las medidas de la Junta”.

La sede de Vox en Valladolid sufre su segundo ataque en un mes

Los ataques a las sedes de Vox en toda España están empezando a ser una constante en los últimos tiempos. También en Castilla y León se están produciendo actos vandálicos que tienen a la formación que lidera Santiago Abascal como destino. Ocurrió en Soria hace apenas dos semanas y ahora también en Valladolid, donde la formación conservadora ha inaugurado recientemente su nueva sede en la céntrica calle Santiago de la ciudad, entre la Plaza de Zorrilla y la Plaza Mayor.

Un espacio que ha sido atacado este fin de semana, según ha denunciado el partido en Valladolid a través de un comunicado al que ha tenido acceso este periódico así como en las redes sociales.

El autor o autores de este nuevo acto de vandalismo rompió o rompieron de un impacto el cristal de la puerta de entrada al edificio donde se encuentra el local de la formación probablemente con una piedra de gran tamaño, según señalan fuentes de Vox en Valladolid a LA RAZÓN, desde donde lamentan la violencia que siguen sufriendo de forma reiterada ante la pasividad del resto de fuerzas políticas.

Salamanca se sitúa como epicentro de la innovación culinaria en torno al ibérico

Salamanca se sitúa, un año más en el epicentro de la innovación culinaria en torno al ibérico y a la investigación en agroalimentación. Y lo hace a través de la tercera edición del Foro Internacional del Ibérico, que se celebra hasta mañana en el Palacio de Congresos de la capital salmantina, inaugurado por el alcalde de la capital, Carlos García Carbayo, y el presidente de la Diputación, Javier Iglesias.

Son varios los retos que persigue este congreso. Entre ellos, difundir la gastronomía vinculada al cerdo ibérico, fomentar la investigación y el estudio en todos los campos relacionados con este producto y potenciar, además, el turismo gastronómico.

Durante dos intensas jornadas, profesionales y aficionados a la gastronomía tienen de nuevo la ocasión de disfrutar de un interesante programa en el que se incluyen ponencias, clases magistrales, mesas redondas y debates y donde participan profesionales de la talla de Eneko Atxa, Oriol Castro, Benito Gómez, Javier Sanz, Juan Sahuquillo, Sergio Manzano o David Chamorro.

Tierra de Sabor y la Guía Michelin estrechan lazos para dar a conocer la “gran potencia gastronómica” de Castilla y León

Tierra de Sabor y la Guía Michelin estrecharon lazos de colaboración, a través de un acto de reconocimiento a los cocineros, para dar a conocer el “salto de calidad” desarrollado por la cocina y la despensa de productos agroalimentarios de Castilla y León, la más “sublime” de España y la más numerosa, en cuanto a figuras de calidad, de Europa, con 70.

La jornada, desarrollada en la majestuosa Abadía Retuerta Le Domaine, en la localidad vallisoletana de Sardón de Duero, la cerró el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que agradeció a la Guía Michelín la “notoriedad” otorgada a “los grandes productos y a quienes los elaboran” en la Región.

En total, 85 chefs que recibieron las chaquetillas que acreditan su presencia en la prestigiosa guía, y a quienes Fernández Mañueco quiso también agradecer el “trabajo de excelencia que los identifica”, así como el “liderazgo y la innovación” para valorizar la “riqueza gastronómica” de la Comunidad.

Zamora avanza en la igualdad entre mujeres y hombres

Zamora en su empeño de avanzar hacia la igualdad entre mujeres y hombres ha organizado un encuentro, en el Teatro Ramos Carrión, bajo el lema “Mujeres Líderes de las Américas”. El presidente de la Diputación zamorana, Francisco José Requejo, fue el encargado de inaugurar la jornada, y durante su intervención aseguró que aunque “queda trabajo para alcanzar la igualdad, llegará el día en el que se dejará de hablar de profesiones de hombres o de mujeres”.

Al respecto, señaló que “ponemos en valor el trabajo que se viene haciendo por la igualdad y es muy importante para nosotros que se haga en Zamora, donde tenemos muchos ejemplos en el mundo rural, empresarias, ganaderas, de muchos ámbitos, que hacen un buen trabajo”.

Además, la directora general de Turismo de la Junta de Castilla y León, Estrella Torrecilla, destacó el caso de Islandia, donde casi se ha alcanzado la paridad entre mujeres y hombres en las últimas elecciones parlamentarias y ha destacado que España también es un país que está a la vanguardia en la igualdad de la mujer en distintos ámbitos.