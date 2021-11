Más financiación para la Atención Primaria y una mayor dotación de plazas MIR

Más financiación para la Atención Primaria, una mayor dotación de plazas MIR y la jornada de 35 horas para atajar la falta de profesionales, han sido alguna de las propuestas del presidente del Colegio Oficial de Médicos de Valladolid, José Luis Almudí, quien aseguró que el modelo sanitario rural está “más basado en la complacencia”, que en la “eficiencia”, y reclamó soluciones inmediatas, porque advirtió del riesgo de “colapso” del sistema ante el déficit de profesionales.

Almudí rechazó que se atomice la asistencia, porque en su opinión se debe atender de la manera más eficaz y “cercana”, porque indicó no se puede ver a todos los pacientes “en la puerta del domicilio” o del consultorio rural. Por ello, urgió a cambiar el modelo rural para que sea “menos complaciente” y “más eficiente”.

“Lo peor que se puede hacer es no hacer nada”, dijo, recordando que son palabras de la propia consejera, Verónica Casado. “No es que nos apuntemos al carro y queramos ir de la mano de la Consejería”, añadió. En su opinión, no se han adoptado soluciones ante un problema que recordó ya se planteaba hace 20 años, cuando se encargó un estudio a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Asimismo, José Luis Almudí insistió en que el déficit de profesionales no permite mantener la actual organización, con la que aseguró los médicos ocupan parte de su tiempo “viajando de un punto para otro”. Insistió en que para ello ofrecen propuestas “realistas” porque reiteró que en “poquito tiempo” el sistema va a quebrar, de forma que podría darse la situación de que en unos meses no se podría prestar asistencia en algún centro sanitario de Valladolid.

En ese sentido, expuso que las plazas de difícil cobertura ya se registran en todas las provincias e incluso en las capitales de provincias. “Se ha politizado en exceso”, dijo y consideró que “se ha hecho mucha política con la sanidad” y no política sanitaria, lo que a su juicio ha creado malestar en los ciudadanos y también entre los profesionales que se sienten “ciertamente maltratados”, tras hacer un sobresfuerzo. “Pedimos que se nos reconozca”, dijo y que se les compense no solo con dinero.

Las propuestas del Colegio de Médicos, que en parte coinciden con las que propone la Consejería de Sanidad, plantea elevar el presupuesto de la Atención Primaria hasta el 20 por ciento, e incluso hasta el 25 por ciento, como recomiendan los organismos internacionales. En la actualidad se sitúa en el 16,72 por ciento, por lo que admitieron que no pueden pedir que en cuatro años alcance este porcentaje, pero al menos pidieron que aumente hasta el 20 por ciento. No obstante, valoraron que en las cuentas de 2022, las partidas para el primer nivel hayan crecido un 2,1 por ciento, frente al 0,9 por ciento de las dirigidas a los hospitales.

Otro de los aspectos que plantean es acabar con el “cuello de botella” que supone la tasa de reposición para la formación MIR, porque señaló que las plazas actuales no son suficientes. Además, precisó que la apertura de nuevas Facultades de Medicina, porque reconoció presiones para abrir una privada, no va a solucionar la falta de facultativos, porque indicó que hay 8.000 médicos que se han quedado en el “limbo” al terminar su titulación y no poder acceder al sistema de formación especializada.

Además, señaló que todas las comunidades denuncian la fuga de médicos y que por los datos que tienen no se van fuera del país, por lo que sugirió que se marchan al sector privado o se pasan de la Atención Primaria a las urgencias hospitalarias.

También reclaman la jornada de 35 horas semanales para compensar económicamente el el sobresfuerzo hecho, plantillas suficientes que permitiesen responder a todas las necesidades y los cambios de población en el verano o en otros momentos, acabar con una figura del médico de área y permitir que los médicos urbanos puedan hacer guardias en los Puntos de Atención Continuada (PAC) del medio rural.

Además, propusieron prolongar hasta las 17.00 horas de forma voluntaria las jornadas ordinarias, pero con una remuneración adecuada, promover la prolongación voluntaria de la permanencia en el servicio activo de los que alcanzan la edad de jubilación, reordenar la figura del médico de Atención Primaria y centrar sus actuaciones en aspectos exclusivamente clínicos, docentes e investigadores.