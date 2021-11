Afrontar la diabetes: niños con poderes y padres que empatizan

Valladolid ha acogido este sábado el primer Encuentro de Familias con Diabetes de Castilla y León, para poner el punto y final a una semana intensa de actividades con motivo del Día Mundial de esta enfermedad silenciosa. Una jornada que reunía a decenas de ellas en un día de ocio pero también reivindicación y sensibilización.

Lo recordaba el propio presidente de la Asociación Diabetes Valladolid (Adiva), Javier García, al destacar la importancia de este tipo de actividades para los hijos que sufren esta patología, pero también y sobre todo para los padres, auténticos «incomprendidos» en su lucha diaria para controlar la salud de sus vástagos.

«Había ganas de celebrar esta jornada y, de hecho, las plazas se cubrieron en apenas 24 horas tras lanzar las inscripciones», destacaba García, mientras insistía también la necesidad de dotar de «normalidad» a la diabetes y del valor de estas actividades para los padres y para los hijos.

Sobre estos últimos, el presidente de Adiva, además, contaba alguna anécdota sobre la importancia de estos encuentros, como la de su propio hijo , que le decía que estaba feliz porque nadie le había preguntado en todo el día que lleva en el brazo y qué es esa bomba.

También contaba la experiencia de otro menor que le contaba que había aprendido que era un superhéroe con poderes, porque cuando tiene hipoglucemia le duele la barriguilla y que eso significa que tiene un poder.

«Ojalá salgan muchos niños de este encuentro con muchos poderes», decía Javier García. Mientras que respecto a los progenitores, esta jornada también supone un cierto alivio para ellos y poder quitarse algún peso de la mochila tan cargada que llevan a sus espaldas cada día.

Los presidentes @Dip_Va, @Conrado_Iscar, y @AdivaValladolid, @JAVIERGIG, inauguran el I Encuentro Regional de Familias con Diabetes que se celebres en el CIN de #Matallana pic.twitter.com/2LFxRpLNla — DiputaciónValladolid (@Dip_Va) November 20, 2021

«La gente de nuestro entorno nos entienden pero no hablan el mismo lenguaje porque cuando les decimos que hemos pasado una muy mala noche se lo pueden imaginar pero no lo comprenden, porque se piensan que solo con no comer azúcar se soluciona y no es así», advierte García..

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, se acercaba hasta el Centro de Interpretación de Matallana para acompañar a las familias con diabetes en esta jornada, y mostrar el apoyo de la institución provincial a los colectivos con dificultades. «Ayudar a quien lo necesita está en nuestro ADN», destacaba.