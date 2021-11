La Diputación de Valladolid recuerda a los paisanos fallecidos durante la pandemia en el Día de la Provincia

Emotivo, cariñoso y cargado de recuerdos. Así fue el mensaje del presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, durante la celebración del Día de la Provincia, casi dos años después de la última conmemoración, y la que, como no podía ser de otra manera, tuvo un guiño especial a los 1.294 paisanos que “ya no están con nosotros”. Y es que quiso dejar claro que la sociedad no ha podido salir de esta crisis sanitarias, “mejor de cómo se entró, como muchos pronosticaron”.

Además, Conrado Íscar alabó el trabajo de los alcaldes y alcaldesas de la provincia de Valladolid, que “saben quiénes se han ido en nuestros pueblos”. “Conocemos a sus maridos, a sus mujeres, a sus padres y madres, a sus hermanos, a sus amigos… porque en ocasiones eran nuestros amigos o nuestros familiares. Todos echamos en falta a alguien que se nos ha ido sin que hayamos podido ir a despedirlo. Sin poder dar un abrazo de aliento y ánimo a sus seres más queridos. Se nos han ido y hemos tenido que llorar en soledad su ausencia”, añadió y aseguró que se ha quedado una “herida tan profunda que va a tardar mucho tiempo en cicatrizar”.

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, saluda al vicepresidente de la Junta, Francisco Igea FOTO: Leticia Pérez/Ical Agencia ICAL

Sin embargo, y por esas “contradicciones que siempre tiene la vida, no ser mejores como sociedad no quiere decir que no se haya estado a la altura de las circunstancias, que no se haya dado lo mejor de nosotros mismos”, explicó. Al respecto, el presidente de la institución provincial vallisoletana quiso destacar el trabajo de los sanitarios, los agricultores y ganaderos; los trabajadores de los supermercados; las cuidadoras de la ayuda a domicilio; los transportistas; los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado; los trabajadores de los medios de comunicación; los servicios de limpieza y de recogida de basuras; los bomberos, etc.

Y junto a todos ellos, “casi siempre siendo los primeros en ponerse al frente”, reiteró en las alabanzas a los alcaldes de los municipios de España, “sin distinción de siglas ni del tamaño de los ayuntamientos”. “Un trabajo encomiable, en el que vivisteis primero la angustia por conseguir EPIs; por desinfectar vuestras calles y vuestros espacios públicos; por garantizar la atención y todos los servicios a vuestros vecinos en situaciones de extrema complejidad”, recordó. También abundó en los ejemplos de aquellos pueblos que tuvieron que volver a sufrir confinamientos temporales.

El exalcalde de Villalar de los Comuneros Félix Calvo saluda al expresidente de la Diputación Jesús Julio Carnero durante la celebración del Día de la Provincia de Valladolid FOTO: Leticia Pérez/Ical Agencia ICAL

Al tiempo, les trasladó que han sido los primeros en “exprimir todos vuestros recursos para reactivar la actividad en vuestros municipios” y en poner “lo disponible para evitar el desastre económico y social de vuestros pueblos al tiempo que ibais adaptando la vida de vuestros vecinos a las diferentes situaciones normativas que se presentaban día a día”. Todo ello en un camino recorrido juntos, con el apoyo permanente de la Diputación de Valladolid, lo que “no ha evitado que a veces lo hayamos recorrido a trompicones”. “Habéis sido los auténticos héroes anónimos de la lucha contra la pandemia en el mundo rural de nuestra provincia”, resaltó.

Por este motivo, reiteró que los alcaldes “son lo mejor de la política, la del servicio directo a las personas, la de afrontar los problemas reales huyendo de confrontaciones estériles”. “Estoy seguro de que no hay otra provincia como esta, porque vosotras y vosotros hacéis de Valladolid una provincia única”, subrayó.

En este sentido, también quiso destacar la labor de la Diputación Provincial, ya que “se ha vuelto a demostrar que somos la institución más cercana, y para hacer frente a las necesidades de nuestros vecinos, hemos podidos sacar adelante numerosos proyectos para mejorar su calidad de vida, como el Plan de Choque y el Plan V”.

Por otra parte, Conrado Íscar quiso dejar a un lado el pasado y los malos momentos y hablar del futuro. Consideró clave la creación de empleo, la digitalización y la sostenibilidad. Por este motivo se comprometió a “adaptar nuestros servicios sociales a las nuevas realidades que nos toca vivir, atendiendo a nuevos perfiles de personas vulnerables o fijando nuevas formas y nuevos criterios de atención a nuestros mayores, especialmente en los entornos residenciales”.

El presidente de la Diputación habló de modernizar la forma de trabajar de la Diputación de Valladolid y “de las diputaciones en general”, de los nuevos servicios, como el de asesoramiento urbanístico o la nueva asesoría jurídica, líneas de ayudas para revitalizar la creación de empleo… Pero es “imprescindible”, como sucede con el Presupuesto de la institución, aprobado ayer, que ello se oriente a “quienes más los necesitan y pensada y diseñada para mejorar la calidad de vida de las personas”.

Autoridades asistentes al acto FOTO: Leticia Pérez/Ical Agencia ICAL

Aunque Íscar tuvo un mensaje para el Gobierno de España al que volvió a solicitar un modelo de financiación justo para ofrecer los mejores servicios a los ciudadanos, porque “no queremos participar en la transformación del modelo productivo de nuestro país y estamos capacitados para ello. Lo venimos demostrando desde hace años”, declaró.

“Es imprescindible avanzar en esta materia que permita mejorar y garantizar marcos estables de financiación y gestión económica de los ayuntamientos y diputaciones, y que incluya también otras cuestiones como reformar las limitaciones existentes al destino del superávit local o las rigideces de la regla de gasto, temporalmente suspendida”, afirmó.

Por último, el presidente de la Diputación de Valladolid anunció que el equipo de Gobierno provincial pretende cambiar la fecha y el escenario de la celebración del Día de la Provincia a partir del próximo año 2022, para que tenga lugar en primavera, con el fin de disfrutar de una celebración al aire libre y abrir una parte festiva “a las mujeres y los hombres que viven en nuestros pueblos”.