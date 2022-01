Poderío africano en el Cross Internacional “Ciudad de Valladolid”

Los atletas Tsige Haisleslase y Yahya Aouina El Karboubi se proclamaron vencedores de la XXXIV edición del Cross Internacional Ciudad de Valladolid disputado en el circuito de La Cañada Real que recuperó el público después de que la pasada edición no se permitiera su asistencia. Con todas las medidas de seguridad y desde las 10.15 horas se fueron sucediendo todas las pruebas hasta completar las 18 más el Cross Popular, abierto y gratuito, con el que se cerró esta intensa mañana de campo a través, con frío, pero también con sol y calor atlético.

La etíope sub 23 Tsige Haisleslase demostró ir casi en moto (muy al hilo de la actividad de Pingüinos cercana a la ubicación en el circuito de La Cañada Real) en la prueba sobre 8.000 metros. Desde las primeras de cambio puso un ritmo alto y se fue marchando de los rivales. Fue primera con 26:43, dando paso a las castellano y leonesas: la burgalesa sub 23 de Ubu, Cristina Ruiz, y campeona de Castilla y León, con 27:39 y la palentina Carla Gallardo con 27:43. Cuarta y tercera de la Comunidad fue la leonesa Blanca Fernández de la Granja.

Imagen de una de las carreras disputada en Valladolid FOTO: MONTSE.ALVAREZ

En la categoría sub 23, primera fue Ángela Viciosa (Vicky Foods), y quinta en la general, seguida de Sara Izquierdo (Peñaranda) y de Claudia Corral (CA Valladolid). Vicky Foods, CA Valladolid e Image FDR fueron los tres mejores por equipos.

Por su parte, en la categoría masculina y sobre un recorrido de 10.000 metros venció uno de los atletas con los que no se contaba a priori. El marroquí Yahya Aouina El Karboubi afincado en Soria, corriendo por el At. Numantino, venció con una destacada marca de 30:05, por delante del burgalés Daniel Arce (New Balance) (30:08) y del soriano ahora corriendo por Clínicas Menorca, David Bascuñana (30:09) en una apretada llegada. Cuarto concluyó Rui Pinto el mejor de toda la expedición portuguesa. En sub 23, y también en el podio de Castilla y León, el mejor fue Hugo de Miguel (At. Numantino), aventajando a Rubén Álvarez (Universidad de Burgos) y a Sergio Martínez (At. Soria). En la clasificación por equipos, Atletismo Soria fue primero, seguido de Vicky Foods.

La XXXIV edición arrancó con las competiciones de menores que otorgaron los títulos de campeón de Castilla y León individual y por equipos, además de servir como aliciente añadido de acceso a los Campeonatos de España tanto a nivel de selecciones autonómicas como individual y de clubes. La primera de las carreras a celebrar fue en la categoría sub-16. En la prueba femenina, Laia Cariñanos (Image FDR) fue la primera clasificada y tras ella Sara Centeno (New Runners) y Andrea Jaén (CA Valladolid). En categoría masculina, Kuma Samuel Barrios, del Vicky Foods Athletics, fue el mejor seguido de Soufien Isam Sbaiti, de Atletismo Numantino, y de Álvaro González Fernández, de Atlético Salamanca Por equipos, Vicky Foods resultó el primer clasificado, seguido de Correcaminos Carbajosa y de CA New Runners en la competición de chicos, mientras que en las féminas repitió medalla de oro Vicky Foods Athletics, seguido de Sporting Segovia y de New Runners.

En sub-10 femenino venció Carmen Gangoso Martínez (CA Mayte Martínez), seguida de Valeria Jiménez (Jacqueline Martín RT) y de Carla Marina (Poli. Soria Caja Rural). En categoría masculina, Pablo Pérez, de Castillo de la Mota, fue el mejor, escoltado en el polio por Francisco Fernández (Ecosport) y Hugo Pérez (Aranda Chico Ibercaja).

En sub-12, femenino, Clara de Gracia (At. Salamanca) fue primera, seguida de Helena García (C. Carbajosa) y de Marta Cabeza (Puentecillas Palencia) y en categoría masculina venció Mateo Delgado (At. Briviesca), siendo segundo Javier San Vicente (Puentecillas) y tercero, Hugo Martín (CD Ama de Burgos).

En sub-8, Manuel Roldán (Vino de Toro) fue el primero, seguido de Iván Martín (Mayte Martínez) y de Mikel Etxebarría (CD AMA), mientras que en chicas ganó Aitana Gómez (At. Zamora) escoltada por las atletas del Mayte Martínez, Martina Espeja y Natalia Pérez.

En sub-14, femenino, sobre 2.000 metros, dominio de Clara Sanz (U. Burgos), seguida de Claudia Santamaría (New Runners) y de Elena Martínez (Aranda). Por equipos, venció CA Mayte Martínez, seguido de CD Ama y de Aranda Granja Chico.

En chicos, 3.000 metros, el madrileño Lander Payne (CD Base) se impuso en la línea de meta, dando paso al segundo clasificado y campeón de Castilla y León, Isaac Viciosa (Vicky Foods), y al resto del podio Manuel Hernansanz (Mayte Martínez) y a Pablo Martínez (CA Valladolid), estos tres los mejores de Castilla y León. Aranda Granja Chico, seguido de Vicky Foods y de Universidad de Burgos fueron los tres primeros por equipos.

En sub-18, en categoría femenina, la vencedora y campeona de Castilla y León fue María Viciosa (Vicky Foods Athletics) y tras ella las burgalesas Inés Herault y Leyre Campo, ambas de la Universidad de Burgos. Por equipos, Aranda Granja Chico Ibercaja se hizo con la primera plaza seguido de Atlético Salamanca y de Image FDR. El atleta del Vicky Foods, Mario Palencia fue el primer clasificado en chicos, seguido de Rafael Rodríguez (Sporting Segovia) y de Juan Lucas (Puente Romanillos). Por equipos, Sporting Segovia fue el mejor y tras él Vicky Foods y Poli. Soria Caja Rural.

En la sub-20, en categoría femenina, Pilar Moreno (Image FDR) resultó vencedora en una buena carrera sobre 6.500 metros, aventajando a Sara Bogo (Celtíberas) y a Esther Pablos, de At. Ianuarios Salamanca. El Image FDR fue el primero por equipos, seguido de Atletismo Salamanca y de Las Celtíberas.

En la prueba sub-20 masculina, 7.000 metros, se proclamó campeón de Castilla y León el atleta vallisoletano, Rubén Leonardo (Playas de Castellón), seguido de su paisano Víctor Nieto, del Racing Valladolid, y de Ángel Galán, del At. Salamanca.

Por equipos, el Atletismo Vino de Toro fue el primer clasificado como equipos y después de él, el Universidad de Burgos y el Atletismo Briviesca.

En el cross popular de 4 km., el atleta burgalés del At. Numantino, Roberto Vicario se hizo con la prueba por delante de Carlos García y por su parte, Alba Sanz venció en la clasificación absoluta femenina.