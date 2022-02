El presidente y candidato del Partido Popular a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, aseguró que “el localismo es a Castilla y León lo que el separatismo a España”, y criticó la forma de actuar de políticos como Gabriel Rufián (ERC), que antepone sus “intereses personales” al interés general y lo hacen para estar “sujetado al sillón”.

“Eso es lo que no queremos para la Comunidad”, añadió el líder del PP, durante una visita a la localidad abulense de Arévalo, en la que advirtió los peligros que suponen los localismos en la Comunidad, ya que “representan inseguridad e incertidumbre, y eso es lo que no queremos para esta tierra”. Frente a estas opciones él proponer un “Gobierno estable y fuerte”, para que no corran peligro los servicios públicos.

Fernández Mañueco atiende a los medios de comunicación en Arévalo. FOTO: PPCYL/FRANCISCO DE LAS HERAS PPCYL/FRANCISCO DE LAS HERAS

Por este motivo, Fernández Mañueco reiteró su ofrecimiento de “estabilidad y experiencia” que únicamente cree que puede garantizar su partido, convencido de que los ciudadanos de Castilla y León no quieren “que nos digan lo que tenemos que hacer” desde fuera de ese territorio, “y lo que nos impongan desde Ferraz -sede nacional del PSOE-,”, por lo que añadió que “nos estamos jugando mucho el próximo 13-F, y por ello es más importante que nunca una participación masiva”.

Encuestas

Por otra parte, el candidato popular se refirió, a pregunta de los periodistas, a las encuestas que se han publicado este lunes 7 de febrero, entre ellas la de LA RAZÓN, que le siguen dando la victoria, pero que tendría que apoyarse en Vox para poder gobernar. Al respecto, señaló que solo se cree “la encuesta que salga de las urnas el próximo 13 de febrero”.

Asimismo, se mostró convencido de “ganar” y de obtener un “respaldo mayoritario” en los comicios, en las que aventuró una participación “masiva”. Por este motivo, indicó que “no hay que fiarse de las encuestas, ni de las buenas porque desmovilizan, ni de las no tan buenas porque buscan desmoralizar” a su electorado.

Aunque Fernández Mañueco afirmó que todas tienen “una finalidad, tanto las de antes como los de ahora”, por lo que llamó a sus afiliados y simpatizantes a seguir dando “el do de pecho” pisando el territorio y el terreno para convencer al electorado, como está haciendo el propio candidato, que aseguró que donde va encuentra “personas con ilusión y ánimo”.

También el líder del PP aventuró que las elecciones van a ir “infinitamente mejor” para su partido que lo que marcan las encuestas, obteniendo ese respaldo “mayoritario” para tener en Castilla y León “un gobierno fuerte y estable” que también se pueda trasladar a España. “Vamos a ser dueños de nuestro destino”, subrayó el candidato popular, y “ninguna encuesta nos va a decir qué va a ocurrir en Castilla y León”.

El candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco, visita la localidad abulense de Madrigal de las Altas Torres FOTO: Rubén Cacho/Ical Agencia ICAL

Además, Fernández Mañueco no se quiso referir a un posible pacto con Vox, y defendió su “determinación y decisión” a la hora de poner “por encima de todo” el interés general, la igualdad de todos los ciudadanos de Castilla y León y la apuesta por la cohesión territorial. “Es fundamental”, afirmó el candidato popular, recordando que es lo que han defendido “siempre” desde el Partido Popular y mostrándose por ello convencido de que será el signo del “futuro Gobierno que voy a dirigir” desde el bagaje de los Ejecutivos de Juan Vicente Herrera, Juan José Lucas, Jesús Posada y José María Aznar.

Fin de las mascarillas

Por último, el líder popular acusó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de “apuntarse solo a las buenas decisiones” en la gestión de la pandemia, como la retirada de las mascarillas en exteriores que el Estado pretende aprobar este martes 8 de febrero, para “tapar la debilidad y la fractura del Gobierno”.

Fernández Mañueco apuntó que “las decisiones de Sánchez durante la campaña son claras”, señalando de nuevo esta medida como electoralista y recordando, en todo caso, que él mismo ya pidió el pasado martes en la localidad palentina de Aguilar de Campoo que se retirara la mascarilla en exterior bajo la premisa de que “se confiara en la responsabilidad de la gente”.

Una premisa que “ha sido un éxito en el proceso de vacunación” y que también se ha manejado en esta última sexta ola en Castilla y León, ya que “sin necesidad de tomar restricciones, hemos afrontado la pandemia en un momento complicado y los hechos nos han dado la razón: ha bajado la incidencia y la hospitalización en planta y UCI está bajando de manera sostenida”, explicó el candidato popular, “sobre todo cuando hemos sido las Comunidades Autónomas las que hemos tenido que actuar, ya que el Ejecutivo nacional se ha escondido y nos ha dejado solas”.