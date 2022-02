El presidente y candidato del Partido Popular, Alfonso Fernández Mañueco, animó a los más de 350 asistentes al acto electoral de su formación en Soria, a salir desde ya mismo a las calles para animar a los indecisos a votar “al único partido que tiene un programa de la A a la Z”. Así lo señaló en la capital soriana en un mitin en el que estuvo arropado por el secretario general del PP, Teodoro García Egea; la número 1 por la provincia de Soria, Rocío Lucas; y el presidente provincial, Benito Serrano.

Por este motivo, reiteró a los militantes y simpatizantes del PP que salgan y hagan “una lista de diez personas para llamarles, convencerles y que voten al PP para ganar las elecciones el 13 de febrero”, ya que esos 3.500 votos serán “la diferencia entre ganar o no un procurador más” en la provincia soriana.

En este sentido, Fernández Mañueco defendió la propuesta de su formación frente a otras que “no tienen programa, o son cuestiones esotéricas, o se basan en criticar” el proyecto del PP, que busca “un papel protagonista en España” tanto para la Comunidad como para Soria.

Asimismo, reconoció que “estáis dando el callo”, algo que agradeció ya que las elecciones van “de las personas de Castilla y León” porque se está jugando “el futuro” de la Comunidad en España, a través de un proyecto de “crecimiento, empleo, contra la despoblación y que luche por las infraestructuras”, o que sea “un peón más en el tablero de Sánchez”.

El líder del PP fue más allá e indicó que es el momento de elegir entre un Gobierno “fracturado y débil, como es el de Pedro Sánchez”, u otro que aporta “estabilidad y la experiencia de 35 años”, en referencia a los ejecutivos populares.

Y es que según explicó los comicios son importante, porque “nos estamos jugando mucho” y un cambio en estos momentos, de “recuperación económica”, puede “poner en riesgo “muchas medidas en defensa de nuestra economía”. Al respecto, volvió a reiterar su apoyo a los autónomos frente al ataque de Pedro Sánchez con una subida de las cuotas.

También afirmó “estar con los trabajadores” a través de ayudas a las empresas para que puedan contratar a las personas “que lo tienen más difícil”, en relación a mujeres, jóvenes y todos aquellos que necesiten empleo. Y prometió, a su vez, bajar los impuestos, tras eliminar la tasa de sucesiones y donaciones, para “ayudar a familias, empresas y personas” a través del “paquete de bajada fiscal más grande de la historia de Castilla y León”.

Además, Fernández Mañueco defendió “la fiscalidad diferenciada para las zonas más despobladas. Y tengo preparada una batería de bajada de impuestos, para tener la fiscalidad más baja de la historia de la Comunidad, especialmente en el mundo rural. Somos el partido del campo. Yo soy el presidente de los agricultores y ganaderos. No necesito subirme a un caballo blanco para defender nuestro campo. Defendemos a los agricultores, defendemos a los ganaderos. He dicho que no iba a aceptar chantajes, que por encima de todo el interés general, la igualdad de todas las personas y la cohesión territorial”.

“Sánchez pretende obligarnos a reponer el impuesto de sucesiones y a hacernos subir el impuesto de la renta, y no se lo vamos a consentir”.



🔴 Basta ya de humillaciones. Blindaremos nuestra autonomía fiscal como sea.



En clave local el candidato popular subrayó que “vamos a crear empleo y a fijar población con el Plan Soria Conectada y Saludable 2021-2027, con 160 millones de euros. Somos los únicos que garantizamos el cumplimiento del Plan Soria. Yo cumplo mis compromisos. Yo garantizo las inversiones comprometidas con Soria”.

En este sentido, explicó que la provincia “está en el centro de mi gobierno. Con la nueva estación de autobuses. Con el desarrollo del Pema y el aeroparque de Garray, con este Palacio de la Audiencia. Con la ampliación de los centros de FP de La Merced y Pico Frentes. Con la ampliación del hospital de Santa Bárbara y la unidad satélite de radioterapia. Con los centros de salud en San Leonardo, El Burgo de Osma y Soria Norte y la ampliación del de Almazán, entre otras inversiones”.

Finalmente, el presidente de los populares señaló que “Sánchez nos margina en los fondos europeos. Y Sánchez nos olvida con los presupuestos. Hasta los votantes socialistas lo reconocen. Nosotros vamos a seguir reclamando al Gobierno de España las infraestructuras que necesita esta tierra: La A-15, Soria-Tudela. La A-11, Soria-Valladolid. O las líneas ferroviarias Soria-Castejón y Soria-Torralba. Todos los agravios de Sánchez a Soria le van a pasar factura. Y retrasan la decisión de poner peajes unas semanas. No vamos a consentir los peajes en los pocos tramos de autovía de Soria. Nos tendrán en contra”.

El líder del PP alertó del posible “escarnio para Soria” que supondría que el Gobierno terminase las autovías pendientes en la provincia “con el pan del peaje debajo del brazo”. “No vamos a consentir los peajes en esta tierra”, aseguró el candidato popular.

Además, Fernández Mañueco agradeció a García Egea su presencia en Soria, y afirmó que es “el mejor sitio, momento y acto” para percibir “gente con ilusión y ganas de hacer crecer esta provincia y Castilla y León”, así como el “apoyo constante de la dirección general del partido con el presidente a la cabeza”.

El secretario general del PP animó a los sorianos y a los castellanos a elegir entre dos opciones, la que defiende Alfonso Fernández Mañueco y el PP o la de los demás. del primero resaltó que se centra en “trabajar, mejorar el empleo y su tierra” y el del PSOE, que es el propio de quien quiera que le suban “la luz, la gasolina, impuestos, proteger a los okupas y a los manteros”.

“La decisión es si queremos que Tudanca, Podemos y algunos otros gobiernen Castilla y León, para lo que Soria no va a pintar absolutamente nada, o si queremos que Mañueco gobierne cuatro años más para que Soria y Castilla y León avancen”.



También advirtió que las “marcas nuevas” que concurren a las elecciones autonómicas no son más que “Pedro Sánchez disfrazado”, ya que el PSOE esconde a su líder porque “en Castilla y León resta”.

García Egea indicó que “cuando veáis que nos atacan, es porque vamos bien, porque vamos a ganar”, convencido de que los ciudadanos de esta Comunidad no pueden “permitir que gobierne otro que no sea Alfonso Fernández Mañueco”.

En el acto también intervino Rocío Lucas, quien recordó el apoyo del candidato del PP con Soria, al ser la decimoquinta vez que “vienes a Soria, incluso en momentos tan complicados por la pandemia”.

Al respecto, aseguró que es el mejor candidato para “defender los intereses de los sorianos”, resaltando su compromiso con la provincia y con toda Castilla y León, que se apoya en un “magnífico equipo” que lidera la candidatura del PP soriano y que acumula experiencia frente a partidos que “surgen en dos días”. Por eso calificó a su formación como un partido “fuerte” que aspira a gobernar para “buscar soluciones a las necesidades e inquietudes” de los ciudadanos mirando “hacia el futuro” de la provincia ante una “cita crucial” como definió las elecciones autonómicas del 13 de febrero, para la que pidió a los asistentes “llegar a todos los rincones” para solicitar el voto al Partido Popular.

Alertó además Lucas sobre los partidos “salvapatrias y apóstoles de las esencias puras de España y Castilla y León”, en relación tanto a Vox como a las formaciones de la España Vaciada, que aseguró que “no logran nada” poniendo como ejemplo el de Teruel Existe, contraponiendo a ellos el proyecto del Partido Popular, “el de la familia, el campo, el crecimiento y la ruralidad”, que además es “leal con su país y con Europa” tras 35 años gobernando en Castilla y León y que presenta como balance “la mejor educación, los mejores servicios sociales y la mejor sanidad”.

Por su parte, el presidente provincial del partido, Benito Serrano, consideró “un placer” estar con “la familia del Partido Popular venida de todas las partes de la provincia”, que está “explicando la gestión” después de 35 años gobernando esta tierra porque les han “votado”, y defendió al del Partido Popular como el “único proyecto serio y válido que puede sacar esta tierra adelante”, por lo que pidió el sufragio para Alfonso Fernández Mañueco para tener un “gobierno fuerte” frente a un ejecutivo “de restos” como definió la alternativa del PSOE.