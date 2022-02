Castilla y León afronta mañana domingo un día especial, pero también histórico, por cuanto es la primera en la joven Democracia que impera en España en la que los castellanos y leoneses tendrán que votar solo para elegir a sus candidatos a las Cortes y, por ende, al presidente de la Comunidad, por separado de las locales o las europeas como ha ocurrido habitualmente en este tiempo.

Algo inédito en esta Comunidad, que a partir de ahora y debido a este adelanto electoral tendrá calendario propio, lo que ha provocado que, sumado a la tensión que se viven en la política de España, estas elecciones estén acaparando el foco informativo y político nacional. Se veía ayer perfectamente en Valladolid, durante el cierre de campaña, con todos los líderes y primeros espadas de cada partico acompañando a sus candidatos en los mítines de despedida.

Todo está preparado en los colegios electorales de las ciudades y de los pueblos cabecera de comarca, porque esa es otra diferencia a otros comicios, ya que al no haber comicios locales los ayuntamientos pequeños no pondrán mesas y los vecinos de estos lugares deberán acudir a votar al municipio que es cabecera de comarca para ejercer uno de sus derechos fundamentales. Para ello, la Junta ha establecido rutas de transporte en hasta 1.359 pueblos que son entidades locales menores.

Pero mientras todo esto ocurre, hoy sábado no hay política o no debería haberla, puesto que es la jornada de reflexión, en la que ya no se puede pedir el voto y donde los candidatos aprovechan para descansar de quince intensos días de campaña y casi un mes de precampaña, con jornadas maratonianas, en las que se han pateado de arriba a abajo la Comunidad para llevar sus mensajes y su proyecto de Comunidad todos los rincones y escuchar y recoger las inquietudes y demandas de los castellanos y leoneses.

Y muy especialmente del medio rural, que ha tenido un especial protagonismo en esta campaña, ya sea por la ganadería y las palabras del ministro Garzón criticando la calidad de la carne que se elabora y vende en nuestro país, donde Castilla y León es una potencia, o por la presencia de las plataformas de la España vaciada en cinco provincias (Burgos, Soria, Salamanca, Valladolid y Palencia) que han hecho una campaña distinta al resto, casa por casa de cada pueblo, para pedir la confianza de los habitantes del medio rural.

El candidato a la presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en la jornada de reflexión, paseando por el centro de Salamanca con su familia y amigos. FOTO: David Arranz www.davidarranz.com Agencia ICAL

¿Y qué van a hacer los candidatos este sábado de reflexión?

Pues, sobre todo, descansar y estar con la familia y con los amigos intentando desconectar del mundanal ruido, al menos por unas horas antes de la batalla final, aunque esa ya no depende de ellos sino del pueblo soberano.

Así, el popular Alfonso Fernández Mañueco, que asegura haber perdido siete kilos en esta campaña electoral en la que ha realizado más de ocho mil kilómetros, y llevado a cabo cientos de actos, entre encuentros, reuniones o mítines, disfrutará de este sábado para estar con su mujer y sus dos hijas en su ciudad, Salamanca. De hecho, paseará con ellas por las calles del casco histórico y tapeará por algunos de los locales de la zona.

El socialista Luis Tudanca, por su parte, también pretende devolver algo tiempo a los suyos después del frenesí de la campaña y pasará este día con su familia en Villaquilambre, municipios leonés de adopción, donde vive, en el que está aprovechando para coger aire en el campo y desconectar.

Y si tienes sitios así al lado de casa, se recupera uno mejor. Cogiendo aire… pic.twitter.com/apvMenK0dN — Luis Tudanca (@luistudanca) February 12, 2022

El candidato de Vox, Juan García-Gallardo tiene pensado ir a recoger un premio de equitación y disfrutará del día con su familia en Burgos, su ciudad natal, mientras que el leonesista Luis Mariano Santos, paseará por lla mañana, se tomará unos vinos con los amigos al mediodía y disfrutará de un partido de fútbol sala por la tarde en Cistierna, según avanzaba a Efe,

El liberal Francisco Igea cogerá su bicicleta, una de sus aficiones, para recorrer el Canal de Castilla y el líder de Podemos, Pablo Fernández intentará leer, su gran pasión, además de estar con su familia y disfrutar de su hijo.

Francisco Igea, en bicicleta durante la jornada de reflexión FOTO: Ciudadanos La Razón

Finalmente, Ángel Ceña y Pedro Pascual, de Soria ¡Ya! y Por Ávila, también aprovecharán para disfrutar del día con los suyos, pasear y desconectar lo que puedan o les dejen.

El candidato de la UPL a las Cortes de Castilla y León, Luis Mariano Santos, disfruta de la jornada de reflexión en las localidades leonesas de Azadinos y Cistierna FOTO: CAMPILLO Agencia ICAL

Pero también, este sábado es una jornada de reflexión para los ciudadanos, o al menos para una buena parte de ellos que no tienen decidido a quien votar, ya que según el último CIS había un 23 por ciento de indecisos, lo que provocó, ipso facto, el desembarco de líderes y pesos pesados de los partidos en Castilla y León a la caza de esos votos que, ta ly como están las cosas de igualadas, pueden decantar la balanza.

Un total de 2.094.490 castellanoleoneses están llamados a las urnas donde contarán con 4.531 mesas y 17,5 millones de papeletas distribuidas.

Un total de 26 partidos, coaliciones y agrupaciones de electores concurre mañana a las elecciones para la elección de 81 procuradores en las Cortes, con siete de ellos que se presentan en las nueve provincias y la novedad de la plataforma de la España Vaciada, con presencia en cinco, mientras que Salamanca es la que ofrece el mayor número de candidaturas.