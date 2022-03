Fernández Mañueco: “El pacto con Vox es fruto del diálogo y cumple el mandato que nos dieron los castellanos y leoneses en las urnas”

El presidente y candidato del Partido Popular de Castilla y León a la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha asegurado que “el pacto de gobernabilidad firmado con Vox es fruto del diálogo, cumpliendo el mandato que nos han dado en las urnas las personas de Castilla y León.”

“Es un acuerdo que facilita un gobierno fuerte y estable para cuatro años en Castilla y León. Fija unas líneas programáticas para afrontar los grandes retos sociales y económicos que tenemos por delante. Evita una repetición electoral que nadie queríamos. Y traza el camino para gestionar con eficacia los intereses de Castilla y León con los principios garantizados en nuestro Estatuto de Autonomía y en la Constitución Española”, ha señalado el líder del PP y ha añadido que “es un acuerdo para impulsar el futuro de Castilla y León con igualdad. Lo quiero remarcar. Con igualdad social, con igualdad laboral, con igualdad de oportunidades y con igualdad entre hombres y mujeres”.

Fernández Mañueco también ha avanzado que “mejoraremos la protección a las víctimas. La vamos a garantizar a las víctimas de violencia de género. La ley de violencia de género existe y seguirá existiendo. La Junta ya tiene un plan de violencia intrafamiliar y lo elevaremos a rango de ley. Serán dos leyes complementarias. Se va a actualizar la normativa”.

Asimismo, ha subrayado que “es un acuerdo para impulsar el futuro de Castilla y León también con la mejora de los servicios públicos: la sanidad, la educación, los servicios sociales, el apoyo a las familias y las políticas de natalidad. Es un acuerdo para impulsar la economía y el empleo, la industrialización, el desarrollo rural, el apoyo a la actividad agrícola y ganadera, y el aprovechamiento de nuestros recursos naturales”.

En este sentido, el líder del PP ha añadido que “es un acuerdo que apuesta por avanzar en la recuperación bajando los impuestos con la modernización de las infraestructuras de comunicación y transporte. Y es un acuerdo que apuesta por reforzar el papel de Castilla y León en España y por crecer en el marco de la Unión Europea. Es, en definitiva, un acuerdo para el progreso y el desarrollo social, cultural y económico de Castilla y León”.

Además, Fernández Mañueco ha querido responder del PP europeo, Donald Tusk, que el acuerdo con Vox no es un “accidente”, sino un “acto de responsabilidad”. “Me ha sorprendido esta circunstancia”, ha dicho, y ha reiterado que “no se qué es lo que ha podido ocurrir, porque yo he tenido el respaldo desde el primer momento de la Junta Directiva Nacional”. Al respecto, ha indicado que está dispuesto a trasladar el pacto con Vox al propio Tusk para que conozca su contenido, después de que el líder europeo lo considera un “incidente”. y confiara en que no fuera una tendencia en España. Además, destacó que hasta ahora tenían el compromiso de Casado de que el PP se mantendría en el centroderecha.

Fernández Mañueco ha vuelto a dejar claro que estas elecciones eran de “Castilla y León, lo que nunca ha tenido claro el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por lo que la decisión la ha tomado el PP regional”.

El líder popular también ha pedido a la gente qué lea el acuerdo de gobierno con detenimiento, porque existe un compromiso claro con la Constitución, el Estatuto de Autonomía y con los principios y valores de la Unión Europea y la gestión de los servicios públicas y la defensa de las competencias autonómicas, y ha señalado que “nos enjuicien por lo que hagamos, no por lo que se imaginen que vayamos a hacer”.

Por otra parte, Alfonso Fernández Mañueco ha informado que en las “próximas semanas” se cerrará el acuerdo sobre la estructura orgánica del Ejecutivo autonómico, “porque Castilla y León necesita un Gobierno cuanto antes”, pero que “hasta el momento no se han hablado de consejerías”.