La Guardia Civil registra varios domicilios de Traspinedo y llama a declarar a varios vecinos

La Guardia Civil lleva a cabo este viernes varios registros en domicilios de la localidad vallisoletana de Transpinedo además de llamar a varios vecinos del pueblo para prestar declaración, según informa Efe, dentro de las actuaciones que desarrolla para esclarecer la muerte de Esther López, quien desapareció la madrugada del 12 al 13 de enero y fue hallada sin vida en una cuneta el 5 de febrero.

El pasado miércoles los agentes trabajaron en la búsqueda de ADN y otras posibles pruebas forenses en el coche de uno de los amigos de la familia de la víctima que, al parecer, fue el último que la vio con vida. De hecho, según adelantó el periodista Nacho Abad en Antena 3, los investigadores hallaron ADN de Esther López en el maletero del coche de este amigo, un Volkswagen T-Roc gris, que estuvo con ella por última vez. Unos restos que no se han localizado en la base si no en una parte que estaría justificada, motivo por el cual el propietario del vehículo y amigo de la víctima no ha sido detenido.

La noche del 12 de enero, Esther López salió a un bar del centro del pueblo de Traspinedo (Valladolid) para ver un partido de fútbol. De allí partió con unos amigos y, según la versión de sus acompañantes, abandonó el coche de uno de ellos en torno a las 3,00 horas a las afueras del pueblo.

El pasado 5 de febrero un senderista halló el cuerpo sin vida de la joven en una cuneta de la única carretera que lleva al municipio de Traspinedo, 24 días de su desaparición.

Antes de encontrar el cadáver se realizaron cuatro batidas por el pueblo, situado a unos veinte kilómetros de Valladolid, que concluyeron sin resultado, hasta que el paseante localizó el cadáver en la cuneta.

Los resultados preliminares de la autopsia revelaron que la mujer sufrió una rotura de cadera y múltiples magulladuras que indicaron la posibilidad de que hubiera sido arrastrada por un vehículo, sin que se conozca en qué momento pudo producirse.