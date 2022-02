Esther López tenía la cadera rota y fue atropellada en Traspinedo

A medida que se van conociendo más detalles sobre la autopsia de Esther López parece más probable que la causa de su muerte de la joven de 35 años de Traspinedo (Valladolid) sea compatible con un atropello. El informe preliminar remitido por el equipo de forenses del Instituto de Medicina Legal de Valladolid al juzgado que instruye el caso habla de una rotura de la cadera y un latigazo cervical, según avanzó Telecinco. Hasta ahora solo habían trascendido los hematomas que presentaba en la parte frontal, en la zona torácica y abdominal y los expertos en la materia aseguraban que parecía una posibilidad muy remota que alguien muriera de un atropello sin tener ningún hueso roto. Sin embargo, el cuerpo de Esther sí tendría lesiones óseas compatibles con un atropello por detrás.

Pudo salvar su vida

Es más, la autopsia también determinaría que la hora en la que se provocaron estas lesiones y la hora de la muerte no sería exactas, por lo que los forenses interpretan que la chica no murió en el acto. Este detalle es importante de cara al proceso judicial para determinar la responsabilidad penal del autor del siniestro, ya que su omisión del deber de socorro habría sido vital para Esther. Es decir, de haberla socorrido, podría haber salvado su vida.

Aunque estos detalles no habían trascendido los investigadores sí debían conocerlos porque desde el segundo día de autopsia los agentes del Equipo de Reconstrucción de Accidentes de Tráfico (ERAT) de la Guardia Civil ya estaban trabajando en la curva de Traspinedo donde un viandante encontró el cuerpo la chica después de 24 días desaparecida. Su testimonio era importante no solo por haber encontrado el cadáver en una zona que no había sido cuadriculada para organizar las batidas de búsqueda sino porque aseguraba que pasaba a diario por esa curva y que los días previos el cuerpo de Esther no estaba allí con toda seguridad. Los investigadores y los forenses, apoyados en el análisis de la fauna cadavérica, no tienen tan claro este extremo.

En cualquier caso, que Esther fue atropellada es la tesis en la que trabajan los investigadores desde que concluyera la autopsia del cuerpo y, además de realizar mediciones para, a través de un programa informático, analizar posibles trayectorias y modelos de vehículo compatibles. En ésas, al parecer, está ahora la investigación. Por la altura de la chica y la zona donde presentaba los traumatismos, creen que el vehículo implicado podría ser uno tipo todoterreno, por lo que además de averiguar en diferentes talleres de Valladolid posibles golpes, barajan la posibilidad de que no dejara grandes daños en la carrocería. Así, se centrarían en analizar a través de las cámaras de Tráfico modelos de coche que pudieron pasar por el lugar aquella madrugada del 13 de enero. También están pendientes de recibir en informe de Toxicología pero el grupo de sospechosos podría dar alguna sorpresa. No obstante, el juzgado mantiene los cargos contra el primer detenido por la desaparición de Esther. Así, a pesar de haber enterrado a la chica, el pueblo Traspinedo aún no respira tranquilo.