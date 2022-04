La Guardia Civil se lleva el coche del segundo sospechoso de Traspinedo

La Guardia Civil que investiga el caso de la muerte Esther López, la joven que desapareció el 12 de enero en Traspinedo (Valladolid) y cuyo cadáver fue encontrado casi un mes después, el 5 de febrero, en una cuneta del municipio, ya está más cerca de resolver el caso. Aunque, según publicó este diario, ya habían analizado el coche de uno de los sospechosos por su implicación en la desaparición de la joven de 35 años, ayer volvieron a llevárselo. En el primer análisis (que se produjo cuando el primer sospechoso Ramón «El Manitas» acababa de ser puesto en libertad) no se halló nada relevante y, de hecho, a los investigadores les llamó la atención que el coche estaba precisamente demasiado limpio a pesar de que era seguro que Esther había montado en el mismo la noche de su desaparición y no había siquiera arena en las alfombrillas del suelo. El conductor, Óscar (muy amigo de la hermana de Esther), dio hasta tres versiones diferentes sobre por qué Esther decidió bajarse de su coche –un Volkswagen T-Roc y no el modelo Tiguan, como informamos en un primer momento– y omitió algunos detalles de aquella madrugada.

Aunque los investigadores buscaban entonces restos de violencia y no hallaron nada sí se extrajo perfil genético de Esther de la parte del maletero, lo que no incriminaría a Óscar, ya que se sabe que ella utilizó el coche. Ahora, sin embargo, los agentes han querido requisar el vehículo para mirar más a fondo si puede haber en su exterior restos de un atropello (intencionado o accidental), ya que es la causa más probable de la muerte de Esther. recordemos que los forenses apreciaron en su cadáver un latigazo cervical y daños en la cadera, además de contusiones torácicas, compatibles con un atropello. Todas estas semanas han estado realizando mediciones y estudiando trayectorias para ver qué vehículo pudo ser y podría coincidir con las características del de Óscar, que, recordemos, no acudió a su puesto de trabajo en una agencia de viajes el día después de la desaparición de Esther y no respondió al teléfono hasta la tarde.