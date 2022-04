El Castillo de Fuensaldaña se volverá a convertir en septiembre en referente nacional de la literatura

El Castillo de la localidad vallisoletana de Fuensaldaña se volverá a convertir, del 21 al 25 de septiembre, en el referente nacional de la novela negra, al acoger la II edición de “Blacklladolid”, organizada por la Diputación de Valladolid, y coordinado por César Pérez Gellida y Dolores Redondo.

Arturo Pérez-Reverte, Julia Navarro, Santiago Posteguillo, María Oruña, Blue Jeans, Eloy Moreno y el argentino Jorge Fernández Díaz conforman “un cartel espectacular”, en palabras de Redondo. Al respecto, el presidente de la institución provincial vallisoletana, Conrado Íscar, aseguró que se trata del encuentro “más importante a nivel literario de Valladolid en España”.

“El objetivo de este año es consolidar Blacklladolid y dar un pasito adelante, con un formato muy similar al del año pasado y una jornada más. Queremos que el vino tenga su espacio propio en el certamen; nuestra idea es relacionar la literatura con una temática como el vino, que entendemos que marida bien con las letras, y todos los eventos relacionados con el vino tendrán su entidad propia, con la participación de expertos de primer orden que anunciaremos más adelante”, señaló Gellida.

En esta ocasión, el acceso a las presentaciones no será gratuito si bien se pondrán “precios populares”, con entradas a la venta para cada jornada y un abono general para todo el certamen, de los que se informará a lo largo del próximo mes de junio. Además, se mantendrá la retransmisión online de cada evento, después de que en su primera edición 12.000 personas se conectaran por “streaming” al festival.

“No queremos hacer un festival de novela negra sino literario, y entendemos que todos los elementos que mariden con literatura pueden formar parte de esta propuesta en futuras ediciones: cine, música, teatro... hay cien mil aspectos que maridan con la literatura, y novelas donde el vino está presente son unas cuantas. Está profundamente ligado a la literatura y la fomenta o realza de alguna manera”, señaló Redondo.

La escritora afirmó que “Blacklladolid se cimenta en el inmenso amor a la literatura y el cariño que nos tenemos entre nosotros”. En la presentación de los invitados de esta edición, aseguró que “bastó con descolgar en el teléfono y decirles: ‘Quiero que estés’. Algunos de ellos no se prodigan mucho fuera del periodo de promoción de sus libros, y son muy celosos de su intimidad, así que quiero agradecer públicamente su generosidad”, informa Ical.

“Nuestro festival es distinto, no pretende abarcar demasiado. Queremos que la amistad y el amor a la literatura se mantuviera como una seña de identidad, y para ello necesitamos dedicar una jornada a cada autor, que el público esté para él y que no se diluyan entre eventos y ‘circo’ alrededor, queremos darles la importancia que tienen, por eso nos limitamos a este cartel y no traemos a cincuenta autores”, subrayó.

Los participantes

A continuación, Redondo fue desgranando la nómina de invitados, para afirmar que Julia Navarro es “la dama más elegante de las letras españolas, que siempre aporta belleza, sensibilidad y fuerza, porque relata con una gran potencia”. Del periodista argentino Jorge Fernández Díaz, “amigo personal de Pérez-Reverte”, señaló que “dirige uno de los programas de mayor audiencia en la radio argentina” y que es “un gran artífice de la novela negra y promotor de la cultura”.

Respecto a Eloy Moreno, que se dio a conocer autoeditando ‘El bolígrafo de gel verde’, su primera novela, explicó que “representa un aspecto en auge de la literatura” y que le “impresionó con su manera de relatar y enfrentarnos al mundo mediante la palabra y la idea”. Y a María Orduña la definió como una “pequeña nueva Agatha Christie” y “una de las voces más prometedoras para los próximos años”, caracterizada por su “elegancia y suavidad para contar crímenes que podrían ser terribles de narrar”.

A Pérez-Reverte le denominó como “el master and commander, el jefe”, que suele retirarse cuando está escribiendo, como es el caso, y de Blue Jeans dijo que es “el gran representante de la novela romántica y juvenil, una voz que llega a los chicos y chicas y que cada vez acapara mayor interés a nivel nacional e internacional”.

Por último, destacó que “es un grandísimo honor” contar con alguien como Santiago Posteguillo, que se convirtió en el autor más vendido de la reciente edición del día de Saint Jordi con la primera entrega de su nueva trilogía sobre Julio César (‘Roma soy yo’), y anunció que ella misma participará en el certamen aunque no será hasta el otoño cuando llegue su próximo libro, si bien aprovechará su participación para adelantar “alguna sorpresa” relacionada con los proyectos de adaptación de sus libros al cine.

Entre todos los participantes, ella y Gellida elegirán al ganador del II Premio Blacklladolid a la novela más destacada del año, un galardón que en la anterior edición recayó sobre ‘El hijo del padre’, de Víctor del Árbol.