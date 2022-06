La Guarida del Titán: “Estamos en la era dorada para ser friki”

Comunicar, analizar y debatir sobre cine, cómics y juegos, además de disfrutar de todo el universo friki. Ese es el único objetivo del canal de YouTube ‘La Guardia del Titán’, conformado por Isarn Batllés y Daniel Ruiz, y que llevan al pie del cañón desde hace tres años. Aunque una de sus pasiones se centra en todo aquello que tenga que ver con Marvel y DC, no lo esconden, dejan claro en una entrevista a Ical que en sus contenidos hay hueco para todos.

Desde los más veteranos hasta las última novedades, sin olvidar las tendencias del coleccionismo y las figuras de animación. Ambos harán parada en Palencia durante la celebración del Salón del Manga de este fin de semana, un evento que elogian al ser un espacio que posibilita la reunión de gente en torno a una afición común, además de dar alas a nuevos seguidores y apasionados por un amplio mundo animado.

¿Qué es ser un friki?

Esencialmente, aquel que es un apasionado de algún aspecto relacionado con la cultura pop, la ciencia ficción o la fantasía, así como todas sus expresiones artísticas como libros, películas, cómics o vídeojuegos; ¡o de todos ellos, como es nuestro caso!

¿Peyorativo o con orgullo?

Hace unas décadas, incluso menos, ser friki no era motivo para sacar pecho, desde luego. Cualquier persona aficionada a los cómics, la fantasía o los juegos de rol podía estar sometida a la burla e incluso al acoso en ciertos círculos, por el hecho de ser rarito. Afortunadamente, a día de hoy la cuestión ha cambiado tanto que incluso hay quien se apunta a la moda de lo friki. En lo que a nosotros respecta, frikis bien orgullosos de serlo.

¿La pandemia y el confinamiento hizo eclosionar este universo?

Indudablemente no. La industria del vídeojuego, los libros de fantasía, las series o las películas basadas en historias de superhéroes ya representaban industrias millonarias mucho antes del estallido de la pandemia. Quizá, eso sí, toda esta situación haya provocado que los hábitos de consumo de este tipo de productos haya cambiado algo o que algunas personas se hayan acercado por no tener otra cosa que hacer. Y, al final, se hayan acabado enganchando.

Tres años desde que su canal vio la luz. ¿Qué busca la ‘Guarida del Titán’ en YouTube?

¡Diversión! Pasarlo bien compartiendo aquello que nos apasiona con personas a las que también les apasiona. Jamás hemos tenido otro propósito que no fuera ese. Disfrutar comunicando, analizando y debatiendo sobre cine, cómics y juegos. El día que ya no nos divirtamos o que otros factores, como el económico, se conviertan en prioridad, lo dejaremos.

¿Por qué nace?

Porque con el subidón tras ver ‘Vengadores: Infinity War’, Dani hizo algo que no había hecho nunca: ver contenido relacionado en YouTube. Como no le gustó lo que encontró, pensó que nosotros lo haríamos mejor. Así nació el reto que le propuso a Isarn, que aceptó después de pensarlo medio segundo. Reconocemos que nació un poco cuñadamente, pero no nos arrepentimos.

Entre una multitud de oferta audiovisual y de ocio. ¿Es una canal más?

Creemos, honestamente, que no. Aunque nuestro contenido es tremendamente heterogéneo, intentamos huir de polémicas (a veces es inevitable), de modas, de cánones y del ‘clickbait’ más nauseabundo, que inunda la plataforma. Hablamos exclusivamente de lo que nos gusta y nos interesa, sin pensar en si nos dará más o menos likes o más o menos visualizaciones. Dentro de todo lo que ofrecemos, el equilibrio entre humor y preparación siempre está presente, y estamos muy orgullosos de cómo se acaba viendo en pantalla y de la fantástica comunidad de seguidores que va formándose.

¿Marvel y DC son sus padrinos?

Y Star Wars y El Señor de los Anillos, nuestra madre y nuestro padre. Y Akira nuestro primo el canalla.

De Infinity War a Star Wars pasando por el Señor de los Anillos. ¿Hay sitio para todos?

Sin duda. Estamos en la era dorada para ser friki. No solo en cuanto a volumen de producciones, sino, en general, en cuanto a nivel. Podemos disfrutar de decenas de películas y series al año de altísimo nivel, así como de vídeojuegos, cómics, juegos de mesa…y todos y cada uno tienen sus fans y su cuota de mercado. Lo que estamos viviendo ahora no tiene precedentes.

De lo más moderno a las leyendas. Indiana Jones y Bruce Willis tienen hueco en el canal.

¡Por supuesto!, al fin y al cabo, ya peinamos canas. Crecimos con todos esos referentes y los amamos, tanto por nostalgia como por la calidad de las películas en las que aparecen. De hecho, nos apena mucho ver cómo se van retirando, la verdad. Especialmente en el caso de Bruce Willis, ya que ha sido por motivos de salud.

¿El mundo friki es ‘hater’?

100 por ciento ‘hater’. Parece que siempre se disfruta más atacando lo que no nos gusta que alabando lo que sí. Basta con echar un vistazo a las redes sociales, con Twitter a la cabeza, para encontrar día sí y día también discusiones absurdas y casi eternas. Ojo, casi siempre, además, sobre los mismos temas. También hay que decir que, fuera del entorno digital, todo fluye mucho más. Pasear por un evento, como un salón del cómic o el manga, es una gozada. Se crea una especie de comunión friki que es maravillosa.

¿Qué importancia protagonizan los cómics, las figuras o el coleccionismo?

¡Mucha! No podemos evitarlo. Compramos cómics y figuras asiduamente, y los guardamos como oro en paño. Dentro del canal, gracias a los vídeos de ‘unboxings’ o a nuestra sección del Club de Lectura, podemos compartir con las personas que nos siguen tanto las nuevas adquisiciones como volúmenes clásicos o figuras antiguas. Lo pasamos de lujo con todo lo relacionado con el coleccionismo.

Ya está en marcha la VIII edición del @MangaPalencia.



Durante este fin de semana, los amantes de los cómics, los videojuegos y todo lo que tiene que ver con el mundo geek, tienen una cita ineludible en el Frontón Eras de Santa Marina de #Palencia. pic.twitter.com/88F1aEFlfC — Ayuntamiento de Palencia (@PalenciaAyto) June 24, 2022

Salón del Manga de Palencia. ¿Apuesta presencial para poner en valor otro tipo de ocio?

Creemos firmemente que sí, y que es muy necesario que estos eventos regresen con fuerza después del confinamiento. Como decíamos antes, además del impacto comercial o de entretenimiento, cumplen un rol de unión; aglutinar un montón de gente con gustos afines en el mismo recinto es fantástico, y puede llevar, efectivamente, a que algunas personas descubran su afición por uno u otro tipo de cómic o manga, o por el cosplay, por ejemplo, y que eso ocupe parte de su tiempo de ocio. Normalizar todo eso, o seguir haciéndolo, es fundamental.

¿Qué verán los palentinos durante su presencia?

A dos personas con muchas ganas de disfrutar del ambiente del evento, de conocer la ciudad y de charlar con toda la gente que quiera pararse en nuestro stand. Además, emitiremos en directo desde el salón, participaremos en un coloquio sobre Marvel, Isarn firmará su libro ‘Far Point’ e incluso regalaremos un cómic.